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娛樂

張藝謀邱復生獲金桑樹終身成就獎 謝霆鋒《海關戰線》烏甸尼首映反應熱烈

【明報專訊】第26屆意大利烏甸尼遠東電影節頒獎禮，今屆「金桑樹終身成就獎」（Golden Mulberry Award）有兩名得主，分別是國際殿堂級導演張藝謀與著名台灣製片人邱復生，兩個影壇傳奇人物在頒獎禮同台。

大會日前先頒「金桑樹終身成就獎」給邱復生，頒獎禮當日（2日）再邀邱復生頒獎給同獲終身成就獎的張藝謀。兩人曾合作《大紅燈籠高高掛》與《活著》，張藝謀受訪時感謝邱復生對他的支持，當年他在拍片資金與技術都匱乏，獲得很大的幫助，「邱先生的眼光與魄力，就像星星之火，在那時燃起了整個華語電影的輝煌歲月！」港產片《年少日記》獲頒觀眾票選第三名（水晶桑獎），首名是日本導演三原光尋執導、藤龍也及麻生久美子合演《高野豆腐店之春》。

電影《海關戰線》獲邀為今屆電影節閉幕電影，同時入圍競賽單元，導演邱禮濤、編劇李敏聯同主角謝霆鋒出席。霆鋒跟大隊到埗烏甸尼即趕赴影展會場，向張藝謀恭賀及合照，期待未來有合作機會。

霆鋒盼年輕人喜歡動作電影

《海關戰線》是電影節閉幕電影，大批影迷到場支持，反應熱烈。對於《海關戰線》未上畫已獲國際影展垂青，霆鋒感很大鼓舞，「我好希望將華語電影與世界接軌，今次是一個很好的平台與機會！」

霆鋒為《海關戰線》擔任動作指導，他受訪時說：「我們的爆破是真爆破，從幾層樓跌下來，當然有威也輔助，但真是由我親身上陣，我所用的方法都是香港動作電影最傳統的方法，好希望在未來日子重新介紹，激發一些年輕人明白了解與喜歡這個行業；對我來說，如果動作電影沒有危險的話，那就不叫做動作電影，但我仍然覺得這是電影行業的精髓，尤其香港電影走到世界舞台，都是因為動作電影，但現在太少年輕人做動作電影了！」

娛樂組

相關字詞﹕謝霆鋒 海關戰線 終身成就獎 邱復生 張藝謀 烏甸尼遠東電影節

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