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娛樂

拜師黃秋生感覺脫胎換骨 趙希洛渴望參演音樂舞台劇圓夢

【明報專訊】趙希洛在英國攻讀法律，2007年來港參選港姐後加入娛樂圈，翌年入讀無綫藝員訓練班，由演出小角色開始，累積多年演出經驗，扮演心理變態或精神分裂者最為入型入格，有「無綫御用癲婆」稱號。苦等多年，終於在2019年憑《金宵大廈》扮演慘受喪子之痛的精神失常婦人，以大熱姿態奪得萬千星輝最佳女配角。效力無綫16年，趙希洛經過心思熟慮決心走出舒適圈，去年在無預警下宣布離開「娘家」向外發展，坦言渴望有更多工作機會。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

趙希洛回復自由身僅半年，已打破框框嘗試不同體驗，且計劃多多，「最近接拍醫學美容中心的代言廣告，聽到外間反應幾好，好開心大家讚我身形和樣貌比之前sharp。這段期間除了上堂增值自己，也成為新手YouTuber，為自己的頻道做製作，由蒐集資料、拍攝到剪片都親力親為，由零開始摸索，過程完全是有血、有淚、有汗，節目稍後會正式登場，好期待請到嘉賓一齊亮相。最近也有電影斟洽中，暫時未能透露；當然最希望是有機會被揀中參演音樂舞台劇，角色能唱、跳、演集於一身，實現我夢寐以求的心願！」

指無綫藝人離巢各有所想

性格樂天知命的趙希洛，疫情期間一直有工開還劇接劇，同時又演出《愛•回家之開心速遞》，飾演秘書「無知May」成功入屋，自覺幸運和感恩。提到去年至今多名《愛•回家》演員先後離巢，包括蘇韻姿、孫慧雪、鄭世豪及王子涵等，有人形容為逃亡潮的開始。趙希洛認為各有所想，「每個演員都有自己的想法和自行選擇的路，會尊重他們的決定和祝福他們。無論是資深還是新一代藝人，相信必定付出最大的努力去演好每個角色，所以無論加入新血抑或舊人留低，在角色演繹上都不用作任何比較」。

戒演戲壞習慣 勇於嘗試

趙希洛去年跟無綫的合約期屆滿，便趁機放大假休息，又上堂學習新事物，就是怕繼續不停拍劇會有迷失及停滯的情况出現。她有進修演藝課程，曾先後跟法國戲劇老師及甄詠蓓上堂學戲；好欣賞影帝級導師黃秋生，渴望成為他的學生，湊巧對方開班，便第一時間報讀，完成為期7日的濃縮版戲劇課程後獲益良多，甚至有脫胎換骨感覺，「以前我自設好多框架，用固定或好單一的想法去演戲，不懂開放自己，不懂以另一角度去演繹，還有說話太急、停頓位不夠的壞習慣。初上堂時什麼也不敢做，之後我變成第一個舉手示範跳完全不識的泰國舞和健身操，多謝一齊上堂的同學賴慰玲，是她提醒我不要有保留，應該勇於嘗試。最意外是被發現當我講感人或慘情的說話時，別人會覺得我搞笑，難怪當年上台好真誠分享得獎感受，人人都在笑」。她喜歡演沉重的劇目，因覺得比喜劇較易掌握，指毛舜筠、林子善及韋家雄都是天生有幽默感的人，因此想向他們請教，增強自己的喜感，成為多元化演員。

設性感底線不接受裸露

沒有大公司庇蔭，趙希洛只能靠自己，不太擔心前程，基本上無論電視、電影、舞台劇或網上節目都有興趣試，即使要返內地工作也不介意。談到會否性感演出，她表示已設底線，「暫時過不到自己的心理關口，之前拍劇大露背已是最大膽尺度，裸露一定不會接受！在無綫多年，我有『打底王』之稱，試過跟陳山聰拍一場親熱戲，當時我足足穿了3條打底褲，就算出席隆重場合穿性感晚裝，亦會黐好多膠紙防走光，相比好多香港女仔，我細膽得多」。

不排除先結婚後公開

趙希洛跟圈外男友拍拖一段日子，感情穩定，男方很理解她的演藝工作，故從不干涉，彼此一直互相尊重和信任，加上價值觀相近，對結婚大計早有共識，她甜笑賣關子道：「之前疫情忙拍劇，沒時間想結婚的事，而且也不能由我一人負責，都要等待另一半。」她不排除效法去年成為人妻的好姊妹黃智雯先結婚後公開，「我跟黃智雯都是人馬座，性格好似，大家的另一半都是圈外人，所以拍拖也喜歡低調。以往拍劇已穿過無數次婚紗，所以沒特別興奮感覺，加上我是超級突發性的人，慢熱得來有時又突然估計不到，所以很多事隨時會發生也不出奇！」

場地：迷你酒店 （銅鑼灣）

相關字詞﹕御用癲婆 無知May 愛•回家之開心速遞 趙希洛

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