上電台宣傳新歌 Anson Lo有求必應冧神徒

Anson Lo抵電台跟助手落車時，手持咖啡提神，逗留了約兩小時才離開；他離開時為一直在外等待的粉絲簽名，讓他們拍照及收禮物，其間更有求必應，不時向他們揮手、做心心動作及送飛吻，跟圍欄外的神徒互動了一小時。

最後被催促上車，Anson Lo特意從電台停車場至正門走了一圈，再跟眾人說再見。他停步接受傳媒訪問，表示前晚回家後已累，沒吃消夜，但休息了一晚已很精神。他透露之後有些廣告工作，MIRROR亦會為澳門演唱會排舞。

盼粉絲團結守秩序

Anson Lo在《叱咤樂壇》訪問中表示是「深閨」的人，又分享生活習慣，放工回家第一時間浸浴，會淺嘗酒及聽歌讓自己放鬆，亦會拉筋。他搬新居後，家中爐頭及廚具仍是新的，因習慣叫外賣。被問及最近MIRROR的巡唱花絮，他爆團員中柳應廷（Jer) 是導遊角色，因對方總是在轉酒店的車程中，尋找酒店附近的觀光點及出名餐廳的資料，然後就定時間，問大家是否一起行動。他不忘提醒神徒，稱希望大家團結，跟他一齊開心、安全及守秩序，不想見有拗撬，互相支持是他喜見的。

記者：鍾偉茵

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