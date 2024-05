【明報專訊】韓國男團Seventeen最近推出新曲加精選專輯《Seventeen Best Album '17 is Right Here'》,主打歌《Maestro》探討人工智能創作音樂的年代,誰才是真正的指揮家。新碟上月29日發行首天銷量已達226萬張,截至前日累計銷量更達260萬,成績理想。