明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《特技狂人》對白影射尊尼狄普家暴案 網民批不當

【明報專訊】《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）與《奧本海默》愛美莉賓特（Emily Blunt）合演動作片《特技狂人》（The Fall Guy），上周四率先在港開畫，美國延至今日（3日）公映，據美媒The Hollywood Reporter昨日報道，戲中出現嘲諷尊尼狄普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard）家暴案的笑話，惹起部分網民不滿，狠批有關笑料太「廉價」。

電影其中一幕講述愛美莉誤把賴恩當是入侵者，在休息車內痛毆男方，《乜都得教練》女星漢娜韋汀咸（Hannah Waddingham）飾演電影監製突然登門拜訪，發現車內一片狼藉，於是開玩笑說：「感覺就似尊尼狄普和安柏赫特曾經出現一樣。」網民認為編劇不應把家暴當成笑話看待，「如今都已2024年了，還有人覺得如此骯髒的笑話很有趣？」截稿前為止，電影公司尚未作出回應。

《特技狂人》製作費約1.3億美元（約10.1億港元），香港、澳洲、意大利等38個國家及地區開畫首周票房累計840萬美元（約6550萬港元），美媒Variety估計美國本周開畫首3日收3500萬至4000萬美元（約2.73億至3.12億港元），有望為暑期票房打響頭炮。

相關字詞﹕安柏赫特 愛美莉賓特 賴恩哥斯寧 尊尼狄普 特技狂人

上 / 下一篇新聞