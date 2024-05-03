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娛樂

Netflix未播先蝕2.3億 亞馬遜接手2026年上映 《大黃蜂》導演拍真人版《He-Man》

【明報專訊】《Barbie芭比》去年全球票房勁收14.4億美元（約112.3億港元），令荷李活掀起一片改編Mattel玩具為電影的熱潮，影視串流平台Netflix率先宣布開拍真人演出電影《He-Man》（Masters of the Universe），最後計劃胎死腹中，現改由亞馬遜米高梅工作室接手，請來《大黃蜂》導演查費斯奈捷（Travis Knight）主理，預計2026年暑假上映，雖然主角陣容未定，但已令影迷充滿期待。

美媒Variety去年透露，Netflix斥資3000萬美元（約2.3億港元）籌備拍攝真人演出電影《He-Man》，後來公司高層認為此片製作費高達2億美元（約15.6億港元）並不划算，決定壯士斷臂，導致計劃胎死腹中。Variety昨日跟進報道，亞馬遜前年收購米高梅另組新公司，宣布接手開拍《He-Man》，暫定2026年6月5日全球同步開畫，亦有望在亞馬遜旗下影視串流平台Prime Video上架。

龍格爾37年前扮He-Man

新片由《大黃蜂》查費斯奈捷執導，曾跟他在動畫《捉妖敢死隊》合作的基斯畢拿（Chris Butler）編劇，故事講述來自伊坦尼亞（Eternian）王國的10歲亞當王子（Prince Adam），因為太空船失事墜落地球，從此與家鄉失聯，直至20年後，他終於揭發自己身世，取回應有力量，並返回老家協助國民對抗邪惡的骷髏魔。截稿前電影公司尚未公布新片主角人選。

事實上，荷李活在1987年已曾把《He-Man》拍成真人演出電影《宇宙天王》，由《洛奇》男星龍格爾（Dolph Lundgren）飾演同名主角，《芝加哥七人案：驚世審判》法蘭朗基拿（Frank Langella）扮演反派骷髏魔，當年全球票房收1733萬美元（約1.35億港元）相當不俗，且看新版能否再創佳績。

Mattel大舉進軍荷李活

Mattel玩具公司進軍荷李活，除了參與《Barbie芭比》及《He-Man》製作外，還有歌影視三棲天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）擔任監製、《變形金剛：狂獸崛起》安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）聲演同名主角的《Bob the Builder》；《紐約叻女》原創人兼主角莉娜丹恩（Lena Dunham）負責編劇、《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）主演的《口袋波莉》（Polly Pocket）；《訪•嚇》黑人男星丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）監製《恐龍仔班尼》（Barney）；《星球大戰：天行者崛起》導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）製作公司籌拍《Hot Wheels》等，數目之多幾近氾濫地步，再次證明荷李活跟風現象不變。

相關字詞﹕查費斯奈捷 大黃蜂 He-Man

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