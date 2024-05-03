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娛樂

【娛樂場】陳慧琳楊千嬅獻聲作品展 填詞人周禮茂視葉德嫻恩人

【明報專訊】新城廣播重新打造「新城唱好音樂會」，2024年第一擊，6月8日假主題公園舉行《周禮茂作品展》。資深填詞人和廣播人周禮茂加入新城多年，曾參與和策劃多個不同類型活動，當年「新城唱好音樂會」是他策劃的活動之一，今次演唱會邀得15名歌手參演，包括陳慧琳、楊千嬅、張敬軒、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、余宗遙、周子涵、黃明德、鍾柔美、詹天文、林智樂及孫漢霖，以歌聲答謝周禮茂對樂壇的貢獻。

打造多首經典流行曲

出道30多年的周禮茂，憑首個作品葉德嫻的《邊緣回望》打出名堂，至今有700多首作品，當中不少耳熟能詳經典歌，亦令不少歌手一曲成名，包括梅艷芳《憑什麼》、張學友《李香蘭》、王菲《夢中人》、 郭富城《狂野之城》、陳慧琳《一切很美只因有你》、張智霖《祝君好》、梁詠琪《Today》、古巨基《友共情》、林憶蓮《沒有你還是愛你》、草蜢《忘情森巴舞》和劉美君《我估不到》等。

曾將舒伯特名曲填廣東詞

周禮茂自爆當年「填詞填上癮」，曾大玩改日本歌詞，例如將中森明菜的歌曲填上廣東歌詞，但全部作品收起珍藏，只唱給好朋友聽，「我係癲到將一首舒伯特降E大調其中一節，寫咗廣東話歌詞」。

周禮茂輾轉被葉德嫻賞識，對方開始嘗試將一些曲交予他填詞，直至遇上葉德嫻的《邊緣回望》，歌曲初版由資深填詞人潘源良填寫，後來葉德嫻交予周禮茂試填，當時他剛經歷人生低谷，「我將自己邊緣回望嘅情緒放入去，其實當時已經放低咗，喺邊緣回望最後期，我已經企番起身，可以繼續努力面對前面嘅挑戰，我希望隻歌可以帶出正能量」。

葉德嫻1987年推出《邊緣回望》同名大碟，此歌一出，瞬間大熱，令周禮茂開始為人認識，其後他放膽填詞，葉德嫻成為他的恩人，開始走上填詞人生涯。

癲峰35分鐘填好一首歌

周禮茂談到填詞的靈感泉源，笑言當年大部分是「廚房歌」，當時他的住所廚房位置剛好有張餐枱，放滿一盒盒卡式錄音帶，全部都是他將要填詞的原曲，他形容這些卡式帶像一個個「file」，當靈感到，就拿出其中一個「file」，因而創出不少名歌。最癲峰時，周禮茂試過只花35分鐘，寫好林憶蓮的《三更夜半》；劉德華其中一首大熱歌《獨自去偷歡》，亦只花1小時填好。

李宗盛《傷痕》歌詞無懈可擊

周禮茂視當年為林憶蓮國語歌《傷痕》填廣東話詞最大挑戰，「我親赴台灣閉門造歌，花了半個月，至今對作品仍未滿意，李宗盛原本的歌詞完美得無懈可擊」。問他最喜歡哪首歌歌詞，周禮茂承認心中有不少選擇，最終選了張學友的《李香蘭》，「因為當中的意境，文學價值，不粗俗，我覺得是一首修辭同意境都不賴的作品」。

《周禮茂作品展》

日期：6月8日晚7時

地點：海洋公園怡慶坊

相關字詞﹕周禮茂作品展 娛樂場

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