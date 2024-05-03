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娛樂

少時秀英低胸裝搶鏡 衛詩雅曾獲顧客送鑽石鏈示愛

少時秀英被熱情粉絲感動想喊 衛詩雅讚謝霆鋒細心專業

【明報專訊】韓國女團少女時代成員秀英昨日來港出席時尚品牌酒會，逾百粉絲到場支持，同場還有衛詩雅、余潔滢，3人戴珠寶首飾亮相。秀英穿黑色低胸裝壓軸登場，風騷跟粉絲揮手打招呼又單眼放電。她以英語對答，表示再來港開心見到粉絲，獲接機時更感動到差點想哭，好懷念香港夜景和美食。問到工作大計，秀英說：「今年有新計劃，稍後大家便知。拍戲想嘗試不同角色，也想挑戰動作片。」她最近參與主持綜藝節目，稱很有趣又好玩。

余潔滢視家姐奮鬥目標

衛詩雅參演電影《海關戰線》稍後上映，片中跟謝霆鋒飾演過氣情侶，大讚霆鋒靚仔、細心及專業，拍攝時毫不惜身打到流血，替對方感心痛。她自爆拍攝時刻意扮不懂揸槍，借機請教霆鋒，期望下次合作有親熱戲。

衛詩雅透露多年前曾從事珠寶行業，做過鑽石買手和售貨員，試過帶價值數百萬元的鑽石出街，談到當年難忘事，「有個男客人選購完手鏈，轉頭連同花和卡一齊送給我，希望跟我做朋友，我嚇到差點想報警，最後叫對方收回禮物」。

余潔滢自認慳妹，計劃與家姐余香凝合資，送6位數字首飾給媽咪做母親節禮物。余潔滢戥家姐封金像獎影后開心，視為奮鬥目標。何時跟家姐一樣事業家庭兩得意？她笑稱跟小朋友玩尚可以，長時間照顧做不來，暫未有結婚打算。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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