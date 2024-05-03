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娛樂

戥舊愛方力申內地電影票房失利慘 鄧麗欣自詡「優質股」 無意出寫真

鄧麗欣對「優質股」有信心 冇諗過出寫真：唔想為影而影

【明報專訊】鄧麗欣、泰國女星他莎翁巴迪素乍倫（Aff）、倪晨曦、吳家忻、王智騫與范麒智等昨日到中環出席時裝品牌活動。鄧麗欣日前在社交網上載三點式泳衣照大曬「蜜桃臀」，惹揣測由男友拍攝，她否認有新戀情，稱是由專業攝影師操刀。因勤力操練出弗爆身形，她自封「優質股」，無意出寫真。對於舊愛方力申主演電影《億計劃》在內地第二度上映票房慘淡，鄧麗欣有感演員拍戲都想多人欣賞，但很多環境因素，做藝人很被動。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

鄧麗欣（Stephy）剛在日本和東南亞熱帶小島度假回港，表示去年舉行演唱會後，連拍兩片，拍戲經常捱通宵，忙完連串工作讓自己好好休息一下。她笑說：「我去做『妲己』，入住度假村可以躺平曬太陽和睡覺，好開心。」對於三點式泳衣「蜜桃臀」照引起熱議，有揣測照片是「男友視角」，Stephy否認有新戀情，「是專業攝影師幫我影，團友有男有女」。

有好身材 與民同樂

Stephy解釋為何突然向網民大派福利，因去小島旅行，服裝多是泳衣。有網民稱她的泳衣照距離太遠？Stephy認為景色美麗不要浪費。對自己的臀部很有信心？她笑言：「『優質股』，是我很勤力運動操練出來的成果，要與大家分享。（是否影了好多輯泳照？）慢慢來，影相很攰。」

至於有否想過出寫真留美好回憶？Stephy自言沒想過這問題，「現在還流行出寫真嗎？不想太刻意為影寫真而影，現在用這形式都幾開心，又可以畀驚喜大家」。她透露稍後工作以電影和音樂發展為主，今年有幾套參演的電影上映，需要配合宣傳，也有計劃再出新歌，相信下半年會很精彩和忙碌。

《飯戲2》內地票房亦不理想

舊愛方力申（小方）主演電影《億計劃》在內地第二度上映，首日開畫票房只有74元人民幣（約80港元），5天累積票房才破千元人民幣，成績慘淡。Stephy說：「慘，演員辛苦拍戲都想多啲人欣賞，不過睇戲有很多渠道，現在年輕人喜歡網上睇戲。」

電影再度上畫這形式是否不好？Stephy說：「我不太清楚情况，再上畫真的有點難度，好似我有份演的《飯戲攻心2》內地票房都不如理想，藝人都很努力宣傳，很多環境因素不知道。做藝人很被動，電影票房好是驚喜，不好的話不會考究。」

Aff避談年輕男友Nonkul

Aff首次獲邀來港出席公開活動，表示開心和榮幸，對香港不陌生，以往經常來港旅遊，此行逗留3天，希望抽空到車公廟和觀音廟遊覽和祈福。43歲Aff與富二代離婚後，去年11月與年輕16歲的泰國男星查農桑提納同庫（Nonkul）公開姊弟戀，Aff受訪時被問想遊覽香港寺廟，是否求籤問姻緣？她笑說：「不是，只是想祈求好運和平安。」

Aff稱男友Nonkul今次沒有陪伴來港。有否計劃一齊旅遊？她婉拒回應。談到工作，她稱即將主持泰國綜藝節目，也有興趣來港拍戲，希望可以跟不同藝人合作。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕倪晨曦 泰國女星Aff Taksaorn（Aff） 鄧麗欣(Stephy)

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