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娛樂

MC被洪嘉豪激勵操肌學舞 蘭子陳淽菁絕交逾20年終破冰

MC否認被公司冷待 稱努力裝備自己 為洪嘉豪有好發展感高興

【明報專訊】張天賦（MC）、陳淑蘭（蘭子）、陳淽菁及區文詩等昨日出席《香港電台 陪你陪妳陪陪您》節目巡禮暨微電影首映禮。MC為活動擔任表演嘉賓，稱有興趣做客席DJ，想嘗試接聽電話跟聽眾溝通，笑言入行後慢慢學識執生，「我試過很多次表演忘記歌詞，無辦法之下以笑遮醜。（無遞咪請歌迷幫手唱？）太常用的方法，不如認衰仔，更加真誠可貴」。

有指同公司的洪嘉豪今年受力捧，影響MC未有新歌派台？MC否認被冷待，有很多音樂計劃接踵而來，「公司一向好落力培育每個歌手，見其他歌手有好發展都開心。我最近沒停過，努力裝備自己，考電單車牌，連續健身3星期減了6 kg，又學跳舞、彈低音結他及樂理，下張專輯我會創作3首歌」。他稱現階段是入行以來最勤力，重拾學生衝勁，沒有走堂。會否跟洪嘉豪鬥曬纖腰？他笑言勤力健身受對方激勵，「見他有條纖腰擺上台，我都想找個部位擺上台，等我操完睇邊個位是強項」。

想邀莫可欣上電台節目做嘉賓

蘭子跟陳淽菁主持新節目《她‧他‧它》，自爆與陳淽菁曾絕交20多年，今次主動邀對方破冰合作，「我們雖然不和，但我一直有找她老公攞法律意見。20幾年後發現被小人從中作梗，於是透過朋友約淽清食飯」。陳淽清表示沒嬲過蘭子，相信因果總會水落石出，也不怕合作有拗撬，已定規矩，只要大家感受不好就攞出來傾，不要有隔夜仇。

蘭子早前爆掌摑事件，掀起外界關注她與舊情敵莫可欣的恩怨情仇，問可有機會破冰？蘭子澄清在節目談掌摑事件沒提過任何人的名字，引來傳媒將前度及身邊人對號入座，她說：「有次我和莫小姐在首映相遇， 我行埋去打招呼，無問題的，因為莫小姐好大方。我都希望邀請莫小姐上節目做嘉賓，相信她一定願意，她真的很大方。」

區文詩心態改變重投娛樂圈

區文詩最近活躍幕前，宣布回巢電台主持節目。她說由10多歲出道做到30多歲，覺得生活曝光太多，8年前有日突然感到好厭倦，加上爆出許多壓力瘡，不想做娛樂圈，覺得要停一停，轉換身分生活。經過沉澱，心態上已改變，可重新投入娛樂圈工作。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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