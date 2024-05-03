黎明澳門騷走勻舞台邊跳邊揮手 王菲驚喜「現身」全場歡呼

大合唱《夏日傾情》

黎明前晚穿黑色西裝配煲呔出場，身形弗爆，獻唱《如果這是情》為演唱會揭開序幕，全晚約90分鐘的演出，黎明集中唱歌少說話，獻唱《人在邊緣》、《沒名字的歌，無名字的你》、《藍色街燈》、《對不起，我愛你》、《我這樣愛你》、《我的親愛》等金曲時，間中將咪遞向台下示意觀眾一齊唱，更大合唱《夏日傾情》。黎明以普通話說：「我知香港『五一』得一天假期，內地有五天嗎？很不錯，祝大家睡得好吃得飽，工作愉快心情好！」發揮金句王本色。

黎明出名「坐低唱快歌」，當演繹快歌《全日愛》、《火舞艷陽》及《聽身體唱歌》，依舊將重任交給一班舞蹈員，他則「直立式」站在台上，輕輕揮着手唱快歌，但觀眾一樣聽得興奮投入；當唱《Sugar In The Marmalade》時，黎明跟舞蹈員走勻舞台左右兩邊，邊跳邊揮手，又隨音樂聲扮拉小提琴，帶領歌迷企起身跳舞和唱，推高全場氣氛。

拋金句分享人生哲理

黎明深情演繹《兩個人的煙火》，熒幕播出電影《大城小事》片段，見到一臉青澀的黎明與王菲溫馨相擁的畫面，掀起大家回憶殺，全場歡呼。演唱會尾聲，黎明分享人生哲理道：「每個人都會遇到困難，可冷靜一吓，耐心面對，我想以這首歌鼓勵大家。」說畢便獻唱《人生遊戲》，演唱會正式完結，沒encore環節。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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