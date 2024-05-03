《九龍城寨之圍城》收逾500萬 創近8年港片開畫票房紀錄

鄭保瑞伙四子拍片答謝觀眾

鄭保瑞執導《九龍城寨之圍城》前日上映，首天開畫票房連優先場累計$5,020,529，首天入場人次達73,070，是近8年香港電影開畫入場人次冠軍，不少場次近乎全院滿座。導演鄭保瑞率領片中演員林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑拍片答謝觀眾，他們說：「好開心，知道《九龍城寨之圍城》成為華語片開畫票房第2位。」4子呼籲：「《九龍城寨之圍城》城門已開，希望大家多多支持。」伍允龍與喬靖夫前日走訪九龍及新界逾10間戲院謝票，獲觀眾以熱烈掌聲歡迎及讚好睇。兩人與觀眾互動玩遊戲，伍允龍更示範「寸勁」。

古天樂推動「新晉編劇學徒計劃」

此外，古天樂任會長的香港電影工作者總會昨日宣布推出「新晉編劇學徒計劃」，鑑於香港電影市場近年受多重打擊，中小型電影製作公司資源緊絀，難以負擔聘請全職編劇崗位，同時不少年輕編劇人才亦因欠缺穩定收入，未敢全身投入電影創作，故出現斷層，影響港片未來發展的可能性，「新晉編劇學徒計劃」項目由電影發展基金資助，創意香港全力支持，期望透過直接薪金補助，支持香港電影製作公司聘請全職編劇學徒，從而為新一代創作人才提供入行機會，以回應近年業界對電影編劇的迫切需求。

最多聘10名學徒 月薪不少1.5萬

會長古天樂說：「目前編劇大多只能透過自薦或自由身形式與不同公司合作，未能長期與固定主創、製作團隊磨合，欠缺實戰經驗。每年各大專院校相關學系均輸出不少創作人才，但不少矢志於電影行業發展之畢業生或新晉創作人紛紛表示『入行無門』。希望『新晉編劇學徒計劃』能為業界提供資源，吸納、聘用這批充滿熱誠但缺乏機會的新一代。」首屆計劃為期18個月，將批出最多5間本地電影製作公司之資助申請，每間公司需同時聘用兩名全職編劇學徒，共計最多10名編劇學徒。每個職位資助上限為全期32.4萬元，每名學徒月薪不少於1.5萬元。將為新晉編劇們提供實踐和學習機會，從創作、籌備到製作和執行等各個階段，他們將有機會與資深主創一起工作，拓寬視野，深入了解電影行業，並保持對創作的熱情。

學徒職位申請者必須持有香港永久性居民身分證，且畢業於相關大學或專上院校不超過5年。同時申請者必須未曾在任何電影中擔任「編劇」或「聯合編劇」職位，這將確保計劃能夠真正培育出新的編劇人才。

娛樂組