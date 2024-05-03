郭晉安歐倩怡宣布結束18年婚姻 分居兩年 「決定是無奈及艱難」

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郭晉安、歐倩怡昨晚分別在社交網宣布離婚，發文內容相近，並互相標記對方的社交帳號。他們在離婚聲明中表示：「感恩曾與你一起走過一段美好的歲月！自兩年前起我們已經分開生活了，經過雙方深思熟慮及溝通，最後，我們決定離婚了。這個決定是無奈及艱難……感恩我們也曾經為彼此付出過，為家庭努力過，最後給予彼此最大祝福！」離婚消息公布後震驚各方，張繼聰給歐倩怡一個擁抱圖案。

相差15歲 拍拖7年拉埋天窗

三屆視帝郭晉安跟歐倩怡年齡相差15歲，1999年因合作拍攝旅遊節目擦出愛火，年齡無阻他們發展。2006年他們秘密在香港迪士尼樂園舉行童話式婚禮，結束7年愛情長跑，之後才向傳媒公布婚訊。2008年3月，歐倩怡為郭晉安誕下兒子郭令山，2011年6月再誕下女兒郭以雅，湊成「好」字。歐倩怡當年唱動畫《櫻桃小丸子》歌曲《問題天天都多》受歡迎，婚後淡出幕前，專心照顧家庭，並進修營養學，以一級榮譽畢業完成食物及營養學榮譽理學士課程，之後再獲體育及運動營養學碩士學位。

歐修讀營養學 郭減產照顧子女

歐倩怡與郭晉安最後一次公開露面是2020年錄影《流行經典50年》，他們合唱《萬千寵愛在一身》，近年鮮有一同公開露面，社交網亦未有分享合照。郭晉安2021年接受《明報》專訪，稱歐倩怡性格好勝，因18歲入行，未有升讀大學，眼見家族成員很多都有高學歷，在醫護及教育界有成就，故決意修讀營養學。郭晉安多年前已決定減產，因家庭觀念重，希望放多些時間在屋企，在太太忙學業時，他負責湊小朋友。歐倩怡亦曾讚郭晉安是好爸爸，比她細心。不過他們有段時間因各有各忙，相處時間少缺乏溝通，最後商量後抽時間過二人世界，重新建立夫妻感情，但最終仍要離婚。歐倩怡今年元旦在社交網透露去年有好多突破，考到高級健身教練牌，有人生第一個大學畢業禮，還正式成為打工仔，又去了加拿大及澳洲。她近月又分享旅遊及工作照，展開新生活。