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娛樂

《城市獵人》稱霸Netflix非英語電影榜 《馴鹿寶貝》最吸客蟬聯收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布4月22至28日的一周收視，沒大明星和大導演炮製的英國劇《馴鹿寶貝》成為Netflix今年最大黑馬，上架第3周除了蟬聯英語節目榜首，還以2200萬觀看次數，成為上周Netflix最多人收看的節目。《下剋上球兒》鈴木亮平主演的新片《城市獵人》上月25日首播，短短4天已成為非英語節目榜冠軍。

《馴鹿寶貝》根據身兼編監演3職的男主角理察佳德（Richard Gadd）親身經歷改編，講述他遭一名狂迷苦苦糾纏的經過，但無論他與扮演狂迷的謝茜嘉甘寧（Jessica Gunning）都不是全球觀衆熟悉的演員。《馴》片上月11日在Netflix首播，首周錄得260萬觀看次數，只排在英語節目榜第5位；到4月15至21日的一星期，已升至1330萬觀看次數，超越同期上架的《自由大放送：真實監獄實驗》，榮登榜首。到上星期觀看次數再度攀升至2200萬，不但抛離屈居亞軍的新劇《死亡男孩偵探社》310萬觀看次數，亦是上星期Netflix最多人收看的節目。

《Rebel Moon第2部：烙印之人》登頂

Netflix英語節目收視榜第3至10位順次為紀錄片集《自由大放送：真實監獄實驗》、動畫《可可瓜唱兒歌：大街小巷》、已上架8周的《瘋狂紳士幫》、曾連續3周稱霸收視榜的《3體》、生態紀錄片集《我們的生物世界》、競賽真人騷《The Circle：美國》、《心碎高中2》及動畫《笨笨恐龍》。

《Rebel Moon第1部：火之女》去年12月中在Netflix首播，成績一般，續集《Rebel Moon第2部：烙印之人》4月19日上架，以1880萬觀看次數在英語電影榜登頂，除了僅次於《馴鹿寶貝》，成為上周Netflix最多捧場客亞軍之外，亦帶挈上集《火之女》從新上榜，佔殿軍位置。《真的狠愛你》位列亞軍，不過Netflix港區未有上架。動畫《啄木鳥伍迪去露營》則位列第3。

非英語電影方面，改編自同名漫畫的日本片《城巿獵人》以530萬觀看次數登頂，男主角鈴木亮平得悉新片奏凱，坦言心情激動，「衷心感謝共同奮鬥的工作人員、演員及喜歡《城巿獵人》的全球觀眾，希望這個故事能夠讓世界各地更多人認識」。為慶祝《城》片奪冠，周六（4日）晚鈴木亮平會與拍檔森田望智在社交媒體X開直播，跟觀眾互動。非英語電影榜第2至10位順次為西班牙片《隔牆有情人》、印度電影《Article 370》、意大利《眼淚工匠》、印度《迷途新娘》、法國《死亡邊緣》、菲律賓《圓夢之旅》、智利紀錄片《光之安塔雷斯：末日教派大揭秘》、瑞典《失落國度》，以及《印度地獄升學營》。

非英語節目榜《淚之女王》屈居亞軍

上周新上架的西班牙劇《阿頌塔之死》以540萬觀看次數，在非英語節目榜稱冠。日前播出第16集結局的韓劇《淚之女王》，於韓國在有線頻道tvN播出，結局一集錄得24.8%，刷新tvN劇集最高收視，韓國以外地區則在Netflix上架，《淚》劇以410萬觀看次數，屈居非英語節目榜亞軍，但較前一周上升一級，意大利劇《獵金叛途》則位列第3。其餘上榜韓劇包括排第6位的《寄生獸：灰色部隊》；《收屍人》韓國影帝劉亞仁主演《末日愚者》，未知是否受其吸毒醜聞影響，上月26日上架，以150萬觀看次數排第9位。

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