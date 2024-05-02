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娛樂

【娛樂場】《尋找喵喵的故事》 走訪各區感受貓治癒力量

【明報專訊】寵物節目有一定捧場客，當中貓店長不時成為電視節目製作主題，最近HOY TV推出以人與貓店長的關係為主題新節目《尋找喵喵的故事》。周日（4月28日）首播，已在有關貓主題的社交平台洗版。

貓有助人穩定情緒

以前成日有人話「狗係人類最好嘅朋友」，但近年有科學研究發現，貓跟人類可以有超乎預期的「深厚連結」，甚至可以協助高敏感族群穩定情緒、降低焦慮，顛覆傳統對貓高傲、薄情的看法。貓店長的功能已不單治鼠，隨時成為明星貓吸引粉絲。

社交平台的貓店長關注組，有逾15萬成員，互相分享貓店長消息。《尋找喵喵的故事》嘗試在生活急速的香港，尋找貓與人類的互動和故事，探索飽受壓力的城市人，如何通過與貓的接觸來治癒心靈。

明星貓節目播出前離世

節目走訪香港各區，尋找並記錄18區的貓故事。首集分別介紹來自元朗與上環的貓明星，牠們舉手投足都散發着獨一無二的魅力。Donald（唐劍康）聲音導航帶大家看看各區貓店長的不同故事。

率先出場是戴黑超、粗金鏈，有泰山壓頂身材的元朗寵物用品店貓店長「雲吞」，顧客與途人均被「雲吞」的巨大身形吸引，牠亦不抗拒穿戴不同服裝與飾物，不少人專程往「朝拜」。店主則擔心「雲吞」太肥影響健康，由於牠年紀不輕，不敢採過激減肥方法，只有控制食量，盼「雲吞」不再發胖。

之後到訪上環海味店的明星貓「肥仔」與「奀妹」，牠們有很多粉絲慕名到店拍照，《尋找喵喵的故事》去年拍攝肥仔和主人葉先生的故事，人與貓相處了20年，感情深厚，可惜節目播出時「肥仔」已到「喵星球」，葉先生憶述「肥仔」在最後一段路的生活，貓奴睇到大嗌有「洋葱」，勁催淚。

Tyson Yoshi溫柔餵貓B飲奶

除了拍攝貓店長，節目也有到訪動物救援組織，以及坪洲的流浪貓，一班義工化身「超人」四出拯救不同動物，見證許多生離死別，帶觀眾了解動物救援背後的甜酸苦辣。圈中一班「貓奴」會陸續在節目亮相，江若琳是其中之一，她愛貓愛到開貓酒店，為需要暫託貓的主人解顧慮。有5隻「貓主子」的Tyson Yoshi被安排到貓舍工作，剷屎、清潔貓籠、餵貓B飲奶到剪甲也非常熟手，盡現溫柔一面。

《尋找喵喵的故事》HOY TV 77台 逢周日晚上9時

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