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娛樂

陳展鵬漏口風有望開《逆天3》 方力申解畫新片票房差 搵食有戲就接

【明報專訊】陳展鵬、方力申、馮盈盈等前晚出席無綫劇《逆天奇案2》宣傳活動，總監製劉家豪公布劇集連續三周7天跨平台黃金時段收視冠軍，眾人切燒豬慶祝。陳展鵬表示首次有主演劇成三周收視冠軍破自己紀錄，透露之後劇情峰迴路轉，又漏口風有望開拍第三輯。方力申甚少演奸角，感恩讓觀眾看到他另一面，對於主演內地電影《億計劃》票房欠佳，首日上映收74元人民幣（約80港元），5天只收千元人民幣，他解釋電影2018年拍攝，曾在內地上映，網上有很多平台免費睇，再上映證明有人鍾意入戲院睇戲，他稱身為演員為搵食，有戲就會接。

記者：林祖傑

陳展鵬笑稱雖然每次破紀錄都有飯局，但沒因此增磅，仍保持操練，「因為有可能好似第二輯咁，突然間話開拍，要為第三輯隨時準備」。他笑稱拍檔林夏薇去了很遠地方做瑜伽，所以交給他們宣傳，「她的心響度，冇辦法啦，我和她一對，一定要幫她頂，冇詐型，因為有時我都唔響度」。

澄清自駕北上冇違規

陳展鵬透露之後劇情峰迴路轉，特別要留意演反派的方力申，「我是睇小方（方力申）的戲和聽他的歌大，他都係睇我啲劇大，我真係未見過他做反派，覺得他今次都幾突破，之後他可以話將成個香港翻轉，大家就看我點收服佢」。

陳展鵬早前一家三口自駕港車北上，太太單文柔在網上貼片，有網民指他們未將藍色禁區紙貼好疑違規。他多謝網民提醒，着大家放心，他已帶齊所有相關文件，亦過到關，「第一次都有啲驚帶唔齊，所以現在大家對這方面有問題，可以留言問我，我好清楚」。

電影公司冇話蝕錢

很少演奸角的方力申很感恩讓觀眾看到他不同一面，朋友亦讚他演技有進步。對於主演的內地電影《億計劃》首日上映僅收74元人民幣票房，上映5天亦只破千元人民幣，他解釋：「套戲係2018年拍，曾在內地上映過，現在網上已經有很多平台有得免費睇，所以再上映的話，證明有些人好鍾意入戲院睇戲，我覺得收幾多電影公司都係賺咗，1000蚊唔係錢咩？」

方力申不知是否破了自己票房最低紀錄，因沒有收到電影公司話蝕錢，亦有可能是賺錢，總之他收足片酬交足貨。問下次可會嚴選劇本才接拍？他說：「學周潤發話齋，有咩戲就接，唔使搵食咩？係傳媒覺得我唔需要搵食啫。」

馮盈盈自薦做打女

馮盈盈表示有留意網民讚她演技有進步，自覺仍有進步空間改進，稱有網民覺得她演的角色兩輯性格完全不同，可能第一次同一角色演第二輯，當了新角色去演。若有第三輯，希望有什麼新挑戰？她說：「我想挑戰動作戲，今輯好多打鬥 ，全部都唔關我事，所以下次想試吓做武打巨星得唔得。打人同畀人打都要，咁先好睇，雖然未試過，有啲驚，如果有機會，我會好好練武準備，好恨做打女。」

相關字詞﹕馮盈盈 方力申 陳展鵬

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