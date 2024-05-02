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娛樂

《家族榮耀之繼承者》預告片曝光 視后佘詩曼惡鬥視帝羅嘉良

【明報專訊】近日有傳無綫購入視后佘詩曼主演內地劇《今天的她們》，並於黃金時段播出，但原來無綫播的是佘詩曼另一部劇集《家族榮耀之繼承者》，她與林峯繼《使徒行者》後再合作，故事周旋於家族爭鬥，跟視帝羅嘉良及羅子溢鬥戲。

2022年楊茜堯主演的《家族榮耀》在無綫播出反應甚佳，大結局錄得30.3點高收視，全劇平均收視27點。劇組去年開拍續集《家族榮耀之繼承者》，由佘詩曼、林峯、羅嘉良、羅子溢、余安安、黃浩然、張鳳妮、陳靜、陳瀅、王敏奕等主演，分別於馬來西亞及香港取景，同以豪門家族為題材。

余安安怒摑佘詩曼

《家族榮耀之繼承者》將在無綫翡翠台播出，前晚播出首條宣傳片，眾演員各懷鬼胎的神情及滿帶仇恨的眼神，配以「豪門上流全員惡鬥」、「家人即地獄」等字句。

羅嘉良在上季大結局以彩蛋形式出場，今集成為《家族》主角，一頭微曲白髮的老妝配以老謀深算的神情。預告片有他與劇中兒子羅子溢密謀對付佘詩曼的盤算場口，還有余安安怒摑佘詩曼一幕。

佘詩曼劇中飾演丘家長孫女丘皓兒，精明能幹，礙於女兒身分，加上父親丘家大仔守仁（許紹雄飾）看淡權力及名利，令她在家族中一直不得勢，公司大權落在丘老太爺（劉江飾）二仔守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）手上。丘老太爺突然病重，留下委託書着皓兒全權代理集團主席要務，令原本已關係緊張的丘家一夜變天。

娛樂組

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