《家族榮耀之繼承者》預告片曝光 視后佘詩曼惡鬥視帝羅嘉良

2022年楊茜堯主演的《家族榮耀》在無綫播出反應甚佳，大結局錄得30.3點高收視，全劇平均收視27點。劇組去年開拍續集《家族榮耀之繼承者》，由佘詩曼、林峯、羅嘉良、羅子溢、余安安、黃浩然、張鳳妮、陳靜、陳瀅、王敏奕等主演，分別於馬來西亞及香港取景，同以豪門家族為題材。

余安安怒摑佘詩曼

《家族榮耀之繼承者》將在無綫翡翠台播出，前晚播出首條宣傳片，眾演員各懷鬼胎的神情及滿帶仇恨的眼神，配以「豪門上流全員惡鬥」、「家人即地獄」等字句。

羅嘉良在上季大結局以彩蛋形式出場，今集成為《家族》主角，一頭微曲白髮的老妝配以老謀深算的神情。預告片有他與劇中兒子羅子溢密謀對付佘詩曼的盤算場口，還有余安安怒摑佘詩曼一幕。

佘詩曼劇中飾演丘家長孫女丘皓兒，精明能幹，礙於女兒身分，加上父親丘家大仔守仁（許紹雄飾）看淡權力及名利，令她在家族中一直不得勢，公司大權落在丘老太爺（劉江飾）二仔守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）手上。丘老太爺突然病重，留下委託書着皓兒全權代理集團主席要務，令原本已關係緊張的丘家一夜變天。

娛樂組