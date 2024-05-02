明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新歌贈「姜糖」 姜濤答謝不離不棄

【明報專訊】姜濤前日25歲生日，在新加坡準備MIRROR巡迴演唱會的他，在工作中度過。他在生日推出第15首新歌《好得太過份》，送給「姜糖」（粉絲暱稱），題材來自粉絲對他默默付出的故事。姜濤稱其中印象特別深刻是有粉絲認為舉牌雖見不到他，仍覺很值得，說見不到偶像不緊要，最重要是姜濤見到他們舉着牌會安心，他與工作人員聽到都覺得難以想像。

姜濤在去年演唱會拍下自己舉應援燈牌的短片，「大家見粉絲出活動舉牌好似好容易，是一瞬間的事，會想不是好辛苦，但他們為舉牌這個行動，可能付出好多時間，提前去排隊，又拎好多東西，只是想話畀你聽佢哋喺度。我安靜那段時間想了好多，好想話畀大家聽，你們對我太好，真是好得好過分，好感激由以前到現在，無論我發生什麼事，經歷什麼低谷，他們都會喺度」。

籲粉絲勿送禮改寫信

姜濤把大量粉絲信做MV道具，承認很喜歡收粉絲信，「一向鼓勵粉絲寫信畀我，不要嘥太多錢送禮物，寫信畀我已接收到大家內心想法，這個重要過禮物」。日前他看到一名單親媽媽的信，稱帶着幾個小朋友，說不知點做，只可以聽他的歌支撐着。姜濤表示不知自己的歌可以有這麼大力量去支撐別人，「如果可以在我的歌入面得到力量就已經好足夠，《好得太過份》是我對粉絲的感情，你們都可透過這隻歌，話畀你好重要的人知， 你都對我好好」。

姜濤開心大家會因他的生日聚在一齊，多謝一直支持他的粉絲及愛他的人。他的生日願望是身邊所有人身體健康，每個人都願望成真，大家開心，生活愉快。

娛樂組

相關字詞﹕好得太過份

上 / 下一篇新聞