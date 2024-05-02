新歌贈「姜糖」 姜濤答謝不離不棄

姜濤在去年演唱會拍下自己舉應援燈牌的短片，「大家見粉絲出活動舉牌好似好容易，是一瞬間的事，會想不是好辛苦，但他們為舉牌這個行動，可能付出好多時間，提前去排隊，又拎好多東西，只是想話畀你聽佢哋喺度。我安靜那段時間想了好多，好想話畀大家聽，你們對我太好，真是好得好過分，好感激由以前到現在，無論我發生什麼事，經歷什麼低谷，他們都會喺度」。

籲粉絲勿送禮改寫信

姜濤把大量粉絲信做MV道具，承認很喜歡收粉絲信，「一向鼓勵粉絲寫信畀我，不要嘥太多錢送禮物，寫信畀我已接收到大家內心想法，這個重要過禮物」。日前他看到一名單親媽媽的信，稱帶着幾個小朋友，說不知點做，只可以聽他的歌支撐着。姜濤表示不知自己的歌可以有這麼大力量去支撐別人，「如果可以在我的歌入面得到力量就已經好足夠，《好得太過份》是我對粉絲的感情，你們都可透過這隻歌，話畀你好重要的人知， 你都對我好好」。

姜濤開心大家會因他的生日聚在一齊，多謝一直支持他的粉絲及愛他的人。他的生日願望是身邊所有人身體健康，每個人都願望成真，大家開心，生活愉快。

娛樂組