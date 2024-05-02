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娛樂

首演黃雨早結束 第二場舞台裝置起火取消 五月天改期再唱盼歌迷體諒

五月天戶外演唱會遇黃雨 五迷瘋狂Encore唱最倔強的《倔強》

【明報專訊】台灣樂團五月天7場《五月天 回到那一天 25週年巡迴演唱會 香港站》前晚假中環海濱活動空間開鑼，5子落力獻唱，全場high爆。豈料唱到最後一首歌《倔強》時，突然橫風橫雨，主音阿信在黃色暴雨警告下完成表演，之後大會宣布為顧及觀眾安全，演唱會未能繼續安歌部分，提早結束。五月天為補償，回後台開直播，連唱4首歌。原定昨晚舉行第二場，但下午有舞台裝置起火，大會基於安全評估後決定取消，改5月9日晚補場。有部分觀眾到場才知取消，演唱會入口處聚集大班人打卡。阿信在社交網對所有遠道而來的粉絲心疼與難受，為了安全，謝謝大家的體諒。

記者：柯美

五月天香港站演唱會前晚首場演出，甫開場，成員阿信、怪獸、石頭、瑪莎和冠佑在寫着FLY TO 25TH的飛機逐一「落機」，一口氣唱出多首快歌，炒熱全場氣氛。阿信跟觀眾打招呼說：「很久不見，想不想我們？石頭謝謝大家到來，稱已看到台下有人哭，但分不清是汗還是淚。」瑪莎說：「好不容易5月又來到香港，兩日前感覺還不真實，唱完兩首歌爆汗後感受到這就是香港的天氣，不管是淚或汗，大家用盡力跟五月天一起唱。」

瑪莎戲言冇穿底褲

冠佑透露前一天綵排完，他到外面走走時，遇到來看騷的粉絲跟他揮手，「今（前）晚五月天有很多歌跟大家一起唱，希望大家跟五月天有一個時光旅程」。阿信表示五月天在過去25年發行過很多歌曲，帶大家坐上時光機，一起回顧。

唱至中段，穿裙的瑪莎大汗淋漓，衣衫濕透，不停用毛巾抹汗，笑說：「我濕透了，可能沒穿底褲。」其他4子追着他看個究竟，阿信更跪低揭開瑪莎裙底窺看，場面搞笑。阿信表示香港這幾天很大雨，天氣很惡劣，多謝搭建舞台的工作人員，今次舞台跟台中和高雄一樣，原汁原味。接着在點唱環節唱出多首經典歌，場地外圍吸引逾千粉絲聚集，免費聽五月天唱歌。

直播補唱吸逾3萬人收看

當唱到最後一首歌《倔強》時，現場狂風暴雨，阿信在雨中繼續唱，唱畢現場宣布演唱會提前10分鐘結束，未能繼續餘下安歌部分，觀眾陸續在雨中失望離開。五月天接着宣布晚上10時30分開網上直播補唱，吸引逾3萬人收看。阿信說：「五月天回到香港的第一天，今（前）天撐到最後一首《倔強》，我覺得完整詮釋這首歌應該有的一個態度。因為從開場7時半開始，一直是很好的天氣，唱到這首歌一下子下大大的『珍珠』，還伴隨着很大的風，是真的讓我們在逆風前行的感覺。為現場所有朋友的安全問題，我們唱到《倔強》就讓大家趕快搭車離場，不要讓大家淋雨，而且有雷擊的危險，擔心大家感冒外，還有人身安全方面。」阿信稱還有一些歌很想唱給大家聽，接着唱出《笑忘歌》、《第一天》、《聽不到》及張學友的《吻別》。

電線短路肇禍

昨晚原定舉行第二場騷，但下午巨型球形舞台裝置着火，冒出濃煙。下午二時半警方接獲報案，消防及警方到場時，裝置已停止冒煙，正調查事件。起火裝置直徑約5米，現場職員自行救熄，初步相信電線短路肇禍，機電工程署將到場了解。現場所見，舞台前方放置一個大型黑色球形裝置，裝置前方損毀，十多塊黑色板鬆脫。

主辦單位下午5時許宣布昨晚演唱會取消，以及補場安排，「昨（前）晚受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部分舞台設施故障，為確保觀眾、工作人員與藝人安全，經審慎評估後，很遺憾通知將昨晚5月1日2024年場次延至5月9日2024年演出，敬請理解與見諒。對此，主辦單位特高娛樂對給所有觀眾帶來的不便深表歉意。所有觀眾均可憑5月1日2024年原門票，觀看5月9日2024年場次或者無條件申請退票」。

阿信為遠道而來歌迷心疼

阿信在社交網對所有遠道而來、排訂假期、浪費了機票、酒店的朋友感到心疼與難受，為了安全，謝謝大家的體諒。不過仍有不少「五迷」（粉絲暱稱）提早到場，有人不知道演唱會取消，有表示不滿、亦有體諒。有人在周圍打卡，亦有「五迷」聚起來唱五月天的歌自娛。

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