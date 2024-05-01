【開箱】《異塵餘生》改編電玩遊戲 路蘭弟炮製暴力血腥爽劇

首次離開避難所尋父

《異塵餘生》改編自同名的角色扮演電玩遊戲，首季僅8集，故事集中在3個人物身上，包括一開場以2077年為背景，演員Cooper帶女兒Janey為富戶小孩的生日派對表演，其間發生核爆；鏡頭一轉已是219年之後的，地球分成地上與地下兩個截然不同世界，在地下的33號避難所，住有從未接觸過外面滿佈輻射的Lucy，還有弟弟Norm及掌管33號避難所的爸爸Hank。Lucy到適婚年齡，憧憬婚姻生活，怎料來自32號避難所的新婚夫婿，其實是Lee領導的掠奪者，而Hank似乎早認識Lee，卻被擄走。逃過屠殺的Lucy決定到外面世界尋找父親Hank，遇上在核爆後淪為屍鬼的Cooper，以及鋼鐵兄弟會的Maximus，三人命運因此在一片廢土中交織一起。

此劇首兩集已埋下衆多懸念吸引觀衆追看下去，譬如為何Hank會跟Lee認識，綁架他又有什麽目的？33號避難所似乎隱藏很多不為人知的秘密；核爆後究竟發生什麽事，Cooper何以由荷李活明星變成屍鬼？劇集不時倒敘他過往演員時代，包括為一間科技公司擔任代言人，似暗示該公司跟核爆、避難所都有關聯；Maximus渴望穿上鋼鐵盔甲，最終真的成事，他數度協助Lucy，兩人會否另有感情線發展？還有帶着一頭狗的Wilzig博士，研發的藍色裝置到底是什麽，把它注射進頸項不久後受重傷，一直勸Lucy返回避難所的Wilzig，吩咐她可以其首級找Lee，換取Lucy父親Hank的自由，他的頭有何重要，足以讓Lee釋放Hank？

將開拍第2季

每一集逐步解開謎團之外，Lucy和Maximus真的如電玩遊戲一樣，面對不同挑戰；像Cooper曾以Lucy為餌，誘怪物上岸，又把她丟給採摘器官的販子，以及Maximus遭暴民襲擊等，都是製造不同暴力血腥情節的安排，而且全劇節奏明快，堪稱像打機般的爽劇。其實跟祖拿芬路蘭名作《西部世界》一樣，《異塵餘生》也把故事背景設定在末日未來，只是後者有電玩遊戲為基礎，再另外發揮想像力。據悉原著電玩開場正是有人決定按下按鈕，核戰爆發，人類瀕臨滅亡，並衍生出多款遊戲。雖然不吝嗇血漿，此劇卻不如《西部世界》沉重，並透過Lucy、Maximus和Cooper，從避難所居民、軍人和活得太長久的屍鬼角度，看廢土世界。Lucy在避難所長大，受的教育依然是核爆前的文明國度，有一套傳統的道德倫理，所以當她到外面廢土世界，遇到的好人都勸她快點回去避難所，因為已變廢土的地方弱肉強食，有另一套生存法則；並透過她與Cooper相遇，形成強烈對比，同時看到她的成長與堅持。

《黑魔后：沉睡魔咒》艾娜佩妮（Ella Purnell）、Netflix處境劇《生活大麻煩》艾朗摩頓（Aaron Moten）和《黑殺令》禾頓高堅斯（Walton Goggins）分別飾演Lucy、Maximus和Cooper，3人劇中亦佔戲最重。《藍色夜合花》佳奧麥拉倫（Kyle MacLachlan）飾演Hank，出場機會不及扮演他兒子Norm的《孟漢娜》男星摩薩斯艾里斯（Moises Arias），卻都是關鍵角色。祖拿芬路蘭親自執導頭3集，以此劇受歡迎程度及有電玩遊戲作後盾，播出一周後已宣布開拍第2季。