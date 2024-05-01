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娛樂

Taylor Swift包辦流行榜頭14位破紀錄

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift於4月19日推出第11張錄音室大碟《The Tortured Poets Department》，結果刷新多項紀錄，除了首周錄得261萬張銷量，是自2015年英國天后Adele《25》（348萬張）後的最佳開售成績，據美媒報道，Taylor Swift新專輯的14首歌，雄霸美國Billboard Hot 100流行榜前14名席位，再破其2022年以《Midnight》攻佔Billboard 前10名的歷史紀錄，難怪下周舉行的時裝界盛事Met Gala，不斷流傳她會亮相的消息。

Taylor Swift今年2月在格林美音樂頒獎禮上宣布4月19日會推出新專輯《The Tortured Poets Department》（TTPD），開售當日更表示加推多一張碟給粉絲雙重驚喜。除了開售報捷，首周錄得261萬張銷量，僅次於Adele的《25》，成為歷來專輯開賣最暢銷亞軍之外，她與Post Malone合唱的《Fortnight》在串流平台亦錄得7620萬次，除了是她第9首串流平台冠軍歌曲，亦在Billboard Hot 100流行榜登頂，並且是其第12首Billboard冠軍歌。

據報Taylor Swift新專輯《TTPD》31首歌全部打入Billboard Hot 100流行榜，《Fortnight》和《Down Bad》、《So Long, London》、《I Can Do It With a Broken Heart》等14首歌更雄霸Billboard頭14位，讓她再次刷新自己紀錄，成為首名在Billboard包辦前14席位的女歌手，亦是繼《Mignight》橫掃前10位置後，首名兩度包辦流行榜頭10位的歌手。Taylor獲悉此喜訊後，透過社交平台多謝粉絲支持，又表示刷新自己紀錄「難以置信」。其實多得其巡迴演唱會《The Eras Tour》帶挈，她2019年的舊作《Cruel Summer》亦上榜，共32首歌打入Billboard，成為史上單一星期上榜歌曲最多的歌手。

美媒指下周會出席Met Gala

歷來有12首Billboard冠軍歌的Taylor Swift，亦超越了雲妮侯斯頓（Whitney Houston）、珍納積遜（Janet Jackson）等前輩，並平了The Supremes及麥當娜（Madonna）的紀錄，並列史上最多冠軍歌第5位。不過要奪冠軍歌王者之位，仍有很多對手，譬如分別有13首冠軍歌的米高積遜（Michael Jackson）和Drake；Rihanna亦十四度登頂，暫列季軍位置。披頭四（The Beatles）共有20首Billboard冠軍歌，史上最強，瑪麗嘉兒（Mariah Carey）緊隨其後，作品十九度登頂，並且是女歌手之冠。

另一方面，有「時裝界奧斯卡」之稱的Met Gala，本月6日在紐約舉行，據娛樂網站TMZ報道，Taylor Swift與美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）均收到邀請，但已婉拒出席。另一美媒《紐約郵報》引述消息人士指，Taylor將會現身，不過未確定查維斯會否陪同她出席，特別是她的歐洲巡唱《The Eras Tour》本月9日於巴黎開鑼，若亮相Met Gala，也不會阻礙其行程。Taylor早於2008年首次參加這項盛事，對上一次出席則是2018年。

相關字詞﹕樂壇天后Taylor Swift

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