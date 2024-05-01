【娛樂場】力臻失教席落力宣傳新歌《跳跳虎》 逆境中尋樂趣

力臻出道以來歌手與老師形象略帶矛盾，他積極在兩者間取得平衡，不過近日他在社交平台表示，獲學校通知其兼職教席不獲續約，倒數着老師生涯，流露受委屈與不捨，「我都要好好反省，會繼續不停尋找可以容納我教學嘅空間，因為除咗好鍾意做音樂，我都真係好鍾意教書」。

既然教學之路未明，力臻全力專注音樂發展，落力宣傳一手包辦作曲、填詞與編曲，並跟男子組合Chinky Eyes（CE）首度合作的新歌《跳跳虎》。他還跟其他歌手玩遊戲拍片，一齊數《跳跳虎》內唱了多少個「跳」字。

身兼多職 享受彈嚟彈去

《跳跳虎》節奏感十足，讓人忍不住隨音樂跳動，力臻盼透過新歌表達更深一層意義，「呢首歌係回應出道歌《都市爬行》，嗰首係講我哋慢慢向上爬，但𠵱家嘅我工作愈嚟愈忙，返學教書、放學去做音樂，感覺似由一個地方彈去另一個地方，要好急速處理所有事情，往往會忽略了人生樂趣，《跳跳虎》係提醒自己同聽眾，就算生活幾繁忙，要記得人生的樂趣，享受彈嚟彈去，歌詞最後一句：『玩還玩，彈還彈，人生放慢腳步，記住慢慢嘆』，就係想講呢樣嘢」。

新歌幽默不失哲理

力臻今次跟CE合作新曲風，不忘加插他至愛的city pop元素，除此之外，編曲上混入了紅綠燈訊號、電車、敲打不同物質的聲音在內，他解釋：「city pop的音樂大多滲透生活日常，所以除了歌詞內容反映現在我們忙碌的生活節奏外，我亦將一些在這個城市聽到的聲音，放在新歌。」

Chinky Eyes則表示：「我們都覺得不同的音樂人，都有自己不同的音樂節奏，當不同的節奏撞埋一齊時，有時會好融合，有時又會全部彈開晒。呢首歌就係有呢種瘋癲嘅感覺，癲完之後細心睇吓啲歌詞，你以為佢只係幽默，但又有一啲人生哲理畀大家㗳吓。」

為騷肌 捱餓拍MV

力臻為在MV騷肌，不惜全日捱餓，務求以最佳狀態示人，「導演一早同我講有著少啲衫嘅shot，當日全日都冇食嘢，點知唔著衫嘅shot放到最尾先拍，後來已經跳到冇晒力，好彩出到嚟效果都靚，辛苦都值得」。