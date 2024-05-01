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娛樂

鄭則士狂讚不似拍劇初哥 冼靖峰不知LOONG 9簽名會取消原因

神耆小子｜鄭則士激讚冼靖峰 演出冇甩漏：我都輸畀佢

【明報專訊】鄭則士（Kent哥）、冼靖峰、蕭正楠、曹永廉、樊亦敏和羅毓儀等昨日到荃新天地宣傳無綫新劇《神耆小子》。Kent哥大讚拍劇初哥冼靖峰做足準備工夫，演得很好，又令他變青春、有活力。談到男團LOONG 9早前在港舉行的拍手簽名會以不可抗力的因素取消，成員之一冼靖峰感可惜，有問取消原因，未獲回覆，只知延期，希望可以盡快舉行跟粉絲見面。

記者：柯美

Kent哥繼《街坊財爺》後，相隔四五年再拍無綫劇，表示多謝劇中演員陪了他幾個月，從他們身上學到很多東西，當中冼靖峰令他變青春、有活力。他大讚首次拍劇的冼靖峰演得好，做足準備工夫，「他不是𡃁仔，是年輕的老師，真心覺得他演得非常好，四五頁紙對白都無甩漏，好順暢，還接得上對手的對白。有場重頭戲，臨場調整和改對白，我都輸給他，望住他做戲好驚訝，資歷那麼短，竟演到那麼難的戲，好難得今次遇到我好喜歡的人」。

被Kent哥演技震撼

新丁冼靖峰稱之前沒有拍劇經驗，最重要做好功課和熟讀對白，亦從前輩Kent身上學到很多東西，「兩個半月的拍攝過程，Kent哥教我演技外，還有人生態度，未來條路要點行、點進步，令我對將來更有信心，為我拍竣《神耆小子》後參加《亞洲超星團》打下一支強心針。Kent哥的演技，絕對是震撼教育」。Kent哥表示正因冼靖峰熟讀對白，在現場才聽明他的說話，接收到他的信息。

對粉絲感抱歉

提到男團LOONG 9早前在港舉行的拍手簽名會以不可抗力的因素取消，成員之一冼靖峰感可惜，「準備好卻沒法演出，雖然只是唱幾首歌，但對粉絲來講意義幾大，他們山長水遠來到睇不到，好抱歉。不知取消原因，我有問過，但冇答覆，會延期舉行，但幾時唔知，希望盡快」。Kent哥覺得冼靖峰毋須太過自責，但對於對方有此態度非常欣賞。

蕭正楠生B隨緣

蕭正楠和曹永廉這對好兄弟今次只得幾場對手戲，蕭正楠劇中演冼靖峰繼父，在旁的曹永廉嘲笑好友，「生理上你生得出」。問曹永廉有否催蕭正楠生小朋友，他笑說：「無得催，得唔得要睇醫生。」問蕭正楠是否要去睇醫生調理身體？他表示不用，還後生，隨緣，他和太太黃翠如很享受二人世界，剛去完意大利和法國旅行。

說到姜麗文早前補辦婚禮，身為堂姊夫的曹永廉表示當日大家都很開心，姜麗文和老公好恩愛。對於他一對子女被讚顏值高，曹永廉不覺16歲兒子和13歲女兒靚仔、靚女，但長得很高。拍拖未？他說：「未拍拖，他們要拍拖都冇辦法，都不要這樣說，阿女拍拖，我一定打個男仔，現在先讀書。」

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