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娛樂

中央戲劇學院練蜈蚣彈 林夏薇恨做打女甩弱質纖纖形象

【明報專訊】林夏薇於無綫劇《逆天奇案》獲觀眾封「國民女友」稱號，承認十分開心，對於《逆天》續集有點緊張，幸和陳展鵬合作多次，默契不言而喻。今輯跟陳展鵬和方力申陷三角戀，演繹上有所不同，她要看上去較成熟又保持上一輯的溫柔。與方力申首次合作，她稱學習到對方身為運動員的意志力，見方力申眼發炎仍照開工，為減肥每日堅持只吃一餐，「劇中我們有場車廂戲，在又焗又熱的情况下，方力申仍專業應付到冗長對白，令我壓力好大，驚自己NG」。

林夏薇稱入行多年仍未試過拍一套純動作劇，承認很想拍，不明白為何大家一見到她，便覺得她弱質纖纖，「其實不是，在中央戲劇學院讀書時，都要練蜈蚣彈，考試一定要考，還記得我是全班第一個彈得起，但如果拍動作劇，就要給予一些時間操番，10年冇練真係差好遠，希望下次有機會接受新挑戰」。

未遇過另一半出軌

林夏薇表示喜見《逆天奇案2》談論度很高，有觀眾更討論她能否接受如陳展鵬角色般思想沒出軌，但肉體出軌的另一半，她說：「太複雜，最好兩樣都唔好。我沒有特別多的戀愛經歷，未試過面對另一半出軌問題，有好有唔好，可能大家會話我咁悶，在我角度來看，少了麻煩，簡單啲都幾好，我比較簡單直接，可能沒有很多時間讓我去兼顧太多事情，好彩冇接觸過這樣的問題。」

林夏薇稱現實中從未試過分手後要面對舊愛，在戲內才可體驗到不同人生。她稱與角色相似地方是同樣重情，一樣對感情從一而終，對結婚9年的老公是否百分百信任？她說：「我覺得一定要信任，兩個人選擇建立一個家庭，大家都經過深思熟慮。我好好彩，老公很理解我的工作，我亦都很多謝他的包容，因為演員比較黐線，一投入角色就讓他發覺個老婆黐黐哋，老公很明白我一係唔做，一做就全程投入，他亦是我生意上的導師，除演戲外，跟老公也有很多共同話題及圈子，我們有很多不同的角色扮演，多了交流及新鮮感。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

場地提供：KEW+

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