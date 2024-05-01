中央戲劇學院練蜈蚣彈 林夏薇恨做打女甩弱質纖纖形象

林夏薇稱入行多年仍未試過拍一套純動作劇，承認很想拍，不明白為何大家一見到她，便覺得她弱質纖纖，「其實不是，在中央戲劇學院讀書時，都要練蜈蚣彈，考試一定要考，還記得我是全班第一個彈得起，但如果拍動作劇，就要給予一些時間操番，10年冇練真係差好遠，希望下次有機會接受新挑戰」。

未遇過另一半出軌

林夏薇表示喜見《逆天奇案2》談論度很高，有觀眾更討論她能否接受如陳展鵬角色般思想沒出軌，但肉體出軌的另一半，她說：「太複雜，最好兩樣都唔好。我沒有特別多的戀愛經歷，未試過面對另一半出軌問題，有好有唔好，可能大家會話我咁悶，在我角度來看，少了麻煩，簡單啲都幾好，我比較簡單直接，可能沒有很多時間讓我去兼顧太多事情，好彩冇接觸過這樣的問題。」

林夏薇稱現實中從未試過分手後要面對舊愛，在戲內才可體驗到不同人生。她稱與角色相似地方是同樣重情，一樣對感情從一而終，對結婚9年的老公是否百分百信任？她說：「我覺得一定要信任，兩個人選擇建立一個家庭，大家都經過深思熟慮。我好好彩，老公很理解我的工作，我亦都很多謝他的包容，因為演員比較黐線，一投入角色就讓他發覺個老婆黐黐哋，老公很明白我一係唔做，一做就全程投入，他亦是我生意上的導師，除演戲外，跟老公也有很多共同話題及圈子，我們有很多不同的角色扮演，多了交流及新鮮感。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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