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娛樂

田蕊妮首奪劇后 感舞台不可消失 黃子華籲續辦頒獎禮支持創作

【明報專訊】「第32屆香港舞台劇獎頒獎禮」前晚舉行，由於藝發局停止對今屆頒獎禮的資助，康文署亦不借場地，劇協自資在餐廳舉行頒獎禮。今屆頒獎禮的司儀由劇協9名幹事輪流擔任，獲獎者兼任頒獎嘉賓，劇協會長馮祿德稱此舉令參加者更投入，節奏更明快，場內可以一邊飲酒一邊參與，猶如一個盛大的家庭聚會，格外溫暖。頒獎禮順利完成後，劇協幹事表示會繼續努力籌辦，鐵定明年再見。

封后多謝林日曦

田蕊妮憑獨腳戲《大離婚日》首度提名，一擊即中獲最佳女主角，她在台上表示近年才發現在舞台劇擔任演員最享受，「舞台真的不可以消失，它是一件很貴重的事，在一個空間內與每一名觀眾開心地交流」。 對於首封劇后，田蕊妮昨日回覆《明報》，一再多謝林日曦，「多謝林日曦，咁啱去年《大離婚日》，『妻』部分30場演出，係我入行30年，咁啱入行30年時，撞到佢（林日曦），大家一齊work呢個作品，今次獨腳戲係我演藝生涯代表作，所以好開心，同林日曦除咗講多謝，都係講多謝。」。

黃呈欣唔敢「亂講嘢」

前晚得獎者台上感言主要是「講多謝」，黃呈欣憑《植物人》首度奪最佳導演（悲劇／正劇），向來大情大性的她又笑又喊提醒自己「唔好亂講嘢」，接着認真說：「我希望香港政府相信，舞台劇是可以賺錢的。即使戰爭或瘟疫，藝術都是需要的，請讓我們繼續發展香港舞台劇。」

「親密」頒獎禮提升士氣

黃子華與林海峰以《愛我別走》候選最佳男主角（喜劇／鬧劇），二人出席頒獎禮，雖敗給歐陽駿，仍撐到尾，完場後跟大家大合照。黃子華說：「香港的表演創作機會已不多，特別舞台劇界生態更加吃力，這樣的頒獎禮應該多辦以支持香港的創作。」林海峰形容頒獎禮場地雖比以往「親密」，但氣氛相當好，就像公司派對一樣，對業界士氣有所提升。

娛樂組

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