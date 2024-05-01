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娛樂

「姜糖」迫爆銅鑼灣迎「姜叮」賀偶像生日 25歲姜濤曬鬚根相 越洋多謝

姜濤誕｜姜糖逼爆銅鑼灣迎接「姜濤號」 萬人空巷勁震撼

【明報專訊】姜濤昨日25歲生日，由於MIRROR今日在新加坡舉行巡唱，姜濤雖身在外地，但無損「姜糖」（粉絲暱稱）為偶像賀壽興致，跟以往一樣，將銅鑼灣變成「姜濤灣」，吸引一眾姜糖聚集打卡，再現萬人空巷場景，警方出動大批人手維持秩序。身在新加坡的姜濤十分留意「姜糖」情况，於社交網轉載「姜濤灣」現場短片，越洋呼籲大家要注意安全。MIRROR隊友在當地為姜濤慶祝，送蛋糕又唱生日歌，姜濤說：「希望大家身體健康。」他在Instagram留言：「先謝謝MIRROR，也謝謝在背後一直照顧我們的人，希望大家幸福快樂。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

姜濤香港後援會連續3年與香港電車有限公司（香港電車）合作，秉承偶像希望承擔更多社會責任，發放更多正能量使命，昨日舉辦「免費乘車日」請全港市民搭「叮叮」。逾百名「姜糖」出席「430姜壽生日 電車免費乘車日」啟動儀式，率先與電車「姜濤號」打卡。

一眾「姜糖」分別乘搭3架「姜叮」出巡，有大批未能入電車廠上車的「姜糖」在外圍高舉應援手幅迎接，有途人被「姜濤號」吸引，拿手機狂影，到達應援總壇「姜濤灣」，街上已企滿一早到場迎接「姜濤號」的粉絲，正值午飯時間，銅鑼灣街頭水泄不通，警方出動大批人手維持秩序。

「姜叮」駛離 警方即驅散人群

當「姜濤號」駛過「姜濤灣」一刻，集結在街上的「姜糖」表現興奮，不停揮手大嗌「姜濤生日快樂」，隨着3架「姜叮」駛離「姜濤灣」，現場警方即驅散人群，免阻礙其他市民，不過仍有大批「姜糖」無意離開，部分改為「打游擊」派應援物品，當中包括扇子、生日帽、氣球、姜濤宣傳物品，以及手幅等，另有大批「姜糖」於世貿中心對出空地派發應援物品，吸引不少粉絲大排長龍，場面墟冚，當中有「姜糖」選擇到商場生日應援展覽打卡。

Edan貼「黑圖片」搞笑祝賀

姜濤昨日在社交平台連環發帖冧「姜糖」，貼出跑到滿頭大汗的鬚根照派福利，又分享MIRROR隊友送蛋糕與唱生日歌短片，壽星仔與隊友輪流合照。

呂爵安（Edan）過往也會在其他隊員生日時分享「黑圖」搞笑祝賀，今次他亦沒有令「鏡粉」失望，於社交網限時動態貼出姜濤在飛機上戴眼罩睡覺，嘴張開扯鼻鼾片段，寫明「要開聲」，為姜濤生日贈興。姜濤也有轉發搞笑片段，留了微笑emoji。

盼處事成熟 續用作品說話

姜濤在工作中過生日，昨日越洋接受商台《叱咤樂壇 》直播訪問，他說：「唔敢相信自己已經25歲，時間真係過得好快。」他稱5年後便30歲，目標未來5年再做多啲嘢。問到生日願望？姜濤稱金牛座的人好實在，「希望做多些好音樂，用作品告訴大家我的故事，是怎樣的人，希望自己處事成熟啲，很多事隨緣，但也可以盡力」。

主持祝福他「食極唔肥」，姜濤叫好兼要將這願望分享給所有人；主持再祝他早日找到另一半，他連聲說：「隨緣啦。」

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