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娛樂

【開箱】《支配物種》韓孝珠掀人工肉戰 朱智勳變白老鼠

【明報專訊】影視串流平台Disney+本月10日推出的韓劇《支配物種》，由《Moving：超異能族》韓孝珠及《屍戰朝鮮》男星朱智勳合演，講述人工培植肉壟斷食品市場，顛覆一直以來人類「支配」動物的關係，但人工培植肉到底是災難，還是祝福？

女主角四面受敵

全劇10集的《支配物種》，由《迷網追兇》朴哲煥執導、《秘密森林》李秀妍編劇，截稿前已上架6集；故事講述恐怖襲擊後，軍官禹採耘（朱智勳飾）在戰友陣亡及總統李文奎（全國煥飾）失去雙腿的陰霾下，長期飽受精神折磨，決定退役，但不忘追查恐襲真兇。另一方面，生物工程企業BF（Blood Free）集團開發人工培植肉，短短數年，利潤已破紀錄，並計劃開發人工培植海鮮及人體內臟。行政總裁尹自由（韓孝珠飾）在恐襲事件中倖存，因創造人造肉，影響大批農民及商家生計，引發大規模示威；尹自由更不斷受黑幫、恐怖分子、黑客及極端分子發出死亡恐嚇，遂聘請禹採耘當私人保鑣，後者慢慢滲透BF集團，順道調查恐襲線索。禹採耘與尹自由一同面對四面八方的攻擊，漸漸產生微妙感情。

《支配物種》以人工培植肉為題材，劇中指它們是百分百肉類，僅需飼養牲畜的1%土地，就能獲取傳統方法同等產量的食物。現實中，美國公司Modern Meadow旗下荷蘭食品科學家Mark Post博士所領導的團隊，10多年前已有此研究，從活體牛取得細胞，並在實驗室培植及分裂更多細胞「生成」肉質，命名為「Cultured Beef」，不過開發成本非常高，故當時未有大規模生產。然而人口不斷上升，傳統肉品供應或追不上發展，人工培植肉有龐大潛在市場，或許不久將來像劇中情况，會變得非常普及。

劇中尹自由成功研發培植肉，壟斷全球肉品市場，導致世界各地牧場倒閉，畜牧業界對她恨之入骨，尹自由多次面對生命威脅，譬如首集有失業的示威者選擇輕生，從高處墮下到尹自由的座駕；她又被持槍黑幫追殺，還遭黑客勒索等。另一方面，韓國首富兼現任總理鮮于宰（李熙俊飾）的父親鮮于根（嚴孝燮飾），得悉BF集團秘密研究人工培植內臟，若成功，將對器官移植帶來重要改變，有機會邁向長生不老的成果，因此欲高價收購BF集團，但尹自由一直不為所動，擔心科技若落入心術不正之人手上，世界只會更混亂。科技帶來好處，同時也顛覆現有秩序，掌權者應該解決這些問題，可是劇中未有深入探討。

首次合作擦出火花

《支配物種》主要圍繞尹自由與禹採耘的相遇，二人如何面對困境。尹自由聰明且謹慎，不會輕易相信別人，起初懷疑禹採耘接近她的原因，其後愈來愈依賴對方，甚至入住禹的寓所當「安全屋」。當禹採耘受重傷，尹自由為他植入人工培植內臟，成為這項研究的首名「白老鼠」；究竟二人的感情會發展到什麼地步，往後劇情值得留意。

韓孝珠與朱智勳首次合作拍劇，其實18年前已結緣，曾合演綠茶廣告。韓孝珠今次所演角色有別以往，既非《Moving：超異能族》的偉大媽媽及深情妻子，也不是《Happiness》般英勇又豪邁的特戰部隊女警；《支配物種》的尹自由內斂，生活只有工作，每日跟政商界鬥智鬥力，經歷恐襲後患上創傷後遺症，終日活在恐懼之中。朱智勳飾演的禹採耘因為以往經歷，非常了解尹自由，兩人互相影響，讓劇情變得有趣。韓孝珠與朱智勳演技成熟，外形合襯，對手戲火花十足。

《支配物種》不忘加插懸疑推理情節，先是恐襲幕後真兇及動機，還有BF集團研究室組長金伸救（金相浩飾）的太太在實驗中離世，因而遷怒尹自由，並化身黑客勒索BF集團，卻在飛機上猝逝，死因可疑，究竟BF集團是否還有內鬼？還是來自外部勢力？還有4集才結局，謎底將慢慢揭開。

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