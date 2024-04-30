莉莉格斯桐是枝裕和任康城影展評審

康城影展得獎者向來備受矚目，去年贏得最高榮譽金棕櫚獎的《墮下的對證》，便一路殺入奧斯卡，女主角珊迪娜許勒（Sandra Huller）更獲多個頒獎禮提名。今年入圍主競賽的電影包括《教父》大導演哥普拉（Francis Ford Coppola）新片《Megalopolis》、《可憐的東西》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導的《Kinds of Kindness》等。《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）伙拍《雷神奇俠》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》則會在康城舉行世界首映。