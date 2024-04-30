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娛樂

莉莉格斯桐是枝裕和任康城影展評審

【明報專訊】第77屆康城影展將於5月14至25日舉行，早前已宣布《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）擔任主競賽單元評審團主席，昨日大會公布其餘成員名單，當中包括《花月殺手》女星莉莉格斯桐（Lily Gladstone）、《怪物》日本導演是枝裕和、《怪盜羅蘋》法國男星奧馬斯（Omar Sy）、《絕地盟約》西班牙導演尊安東尼奧拜納（J.A. Bayona）、《星仔打官司》黎巴嫩女導演娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）、「邦女郎」伊娃格蓮（Eva Green）、意大利男演員皮耶法蘭西斯高法維諾（Pierfrancesco Favino），以及《冬日甦醒》土耳其女編劇艾露舍蘭（Ebru Ceylan），連主席在內評審圖合共5女4男。

康城影展得獎者向來備受矚目，去年贏得最高榮譽金棕櫚獎的《墮下的對證》，便一路殺入奧斯卡，女主角珊迪娜許勒（Sandra Huller）更獲多個頒獎禮提名。今年入圍主競賽的電影包括《教父》大導演哥普拉（Francis Ford Coppola）新片《Megalopolis》、《可憐的東西》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導的《Kinds of Kindness》等。《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）伙拍《雷神奇俠》基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》則會在康城舉行世界首映。

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