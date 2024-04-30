《淚之女王》結局24.8%稱冠 收視超越《愛的迫降》 金智媛誕女團圓 金秀賢掃墓捱批

《淚之女王》3月首播時收視僅5.8%，隨着金秀賢與金智媛表現出色，口碑帶動下，第4集已突破雙位數，本月中播第12集更衝破20%大關，超越《鬼怪》成為tvN史上最高收視劇集亞軍，第14集再追平《愛的迫降》最佳紀錄。前晚結局一集，收視升至24.8%登頂，瞬間最高達27.3%，成為tvN之冠。同時段有線頻道JTBC《Hide》第12集結局，收視不升反跌至4%；MBN古裝劇《世子消失了》第6集，上下兩部分只有1.4%和2.3%包尾。

《淚之女王》榮膺tvN史上最高收視劇集，一眾主角金秀賢、金智媛、郭東延及李主儐同時透過官方網站發表感想，當中尤以金秀賢最搞笑，他呼籲觀眾「請從頭再看一次」；金智媛則叮囑影迷要注意健康，並獲得幸福。若把韓國所有付費頻道劇集一併計算，《淚》劇亦僅次於JTBC《夫妻的世界》（28.3%）和《財閥家的小兒子》（26.9%），成為史上第三，並超越JTBC的《天空城堡》（23.7%）和tvN《愛的迫降》（21.6%），成績相當理想。

最後一集《淚之女王》講述金秀賢遇上車禍後，雖然骨折兼內傷，但驚聞金智媛遭反派朴成勳綁架後，堅持出院救人，後者老羞成怒下開槍，金秀賢以身護妻，一度重傷昏迷，早前接受腦部手術後失憶的金智媛經歷連番事故後，終於認定金秀賢才是一生至愛，並為丈夫誕下女兒秀彬，彌補3年前新婚卻流產的傷痛，一家三口同遊昔日夫妻度蜜月的德國忘憂宮，大團圓結局。不過，有觀眾對於片尾出現金秀賢晚年到愛妻墓前獻花一幕感到突兀和不滿，紛紛透過社交媒體留言鬧爆編劇朴智恩「畫蛇添足」。

《淚之女王》全劇16集播畢後，周末將播兩集特輯，讓觀眾重溫「雙金」的浪漫史，至於5月11日將由《魷魚遊戲》魏河俊與《爭鋒相辯》鄭麗媛合演的《畢業》接檔。另外，金秀賢繼《來自星星的你》插曲《在你家門前》及《約定》後，相隔10年再為《淚》劇獻聲，唱插曲《求婚》，並在結局登場，昨日於音樂串流平台上架。

金秀賢被指減薪報恩

《淚之女王》收視理想，韓國企業信譽研究所昨日公布3月29至4月29日的韓劇演員排名，金秀賢與金智媛分佔第1和第5位；《美好世界》車銀優、《犯罪都巿：鐵拳清算》馬東石及《背著善宰跑》邊佑錫順序排第2至4名。提起邊佑錫，雖然《背》劇收視一般但口碑不俗，昨日獲邀為SBS電視台長壽綜藝節目《Running Man》錄影，預計5月12日播出。

早前有傳金秀賢以每集8億韓圜（約450萬港元）片酬接拍《淚之女王》，比他3年前拍串流平台Coupang Play《某一天》的5億韓圜（約280萬港元）大幅增加，製作公司隨即否認；日前有韓媒指，他接拍《淚》劇非為牟取暴利，而是向《來自星星的你》編劇朴智恩報恩，所以主動減至每集3億韓圜（約170萬港元）；換句話說，全劇16集片酬為48億韓圜（約2700萬港元），其實收入仍比只有8集的《某一天》為高。