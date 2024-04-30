自認惡頂難找另一半 43歲張敬軒遇真愛會退休

今年43歲的軒仔被問及拍拖次數？他以「拖過一隻、半隻手仔咁啦」來形容，承認娛樂圈不易識到另一半，他亦不輕易讓人進入自己的生命，又自認惡頂，「我係個講將來嘅人，一去到講將來，標準就唔同，我係冇『不如行吓、睇吓點先啦』呢一種，所有嘢都要well planned」。他稱遇到真愛便退休，「如果commit得佢係我另一半，會同佢share人生最後嗰段時間」。

擺烏龍致提早處理「身後事」

軒仔被要求分享小秘密，自爆2012年的烏龍事，令他提早處理「身後事」，透露當年有日發覺10隻手指無故變黑，用盡方法也洗不掉，似由身體內黑出來，有如中毒，「我係個有疑病症嘅人，嗰時又有depression，醫生朋友即刻安排我入私家醫院，所有嘢check完都係正常。嗰六七日係人生第一次覺得，如果我突然間死咗，阿爸阿媽點呢？我打電話畀身邊嘅人安排好晒啲嘢。之後突然發現，嗰排着緊嘅牛仔褲點解摸完之後（對手）愈嚟愈黑嘅？原來係條牛仔褲甩色，一條牛仔褲冇咗我10萬蚊」。

軒仔稱當時致電音樂人Johnny Yim，交帶要做幾個project，對方為他編了70首舊歌翻唱，還錄了音，「雖然牛仔褲事件已經過咗去，但呢件事好似一個炸彈，如果我突然間走咗，我剩低嘅嘢係唔夠阿爸阿媽過生活」。

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