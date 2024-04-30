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娛樂

呂爵安否認嘲LOONG 9 邱士縉話隊友「亂講嘢」

【明報專訊】呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）昨日一同到達機場飛新加坡準備巡迴演唱會，對於無粉絲送機，Edan笑言平時生活也沒什麼尖叫聲，所以都習慣，亦覺得粉絲來接機很辛苦，企得遠又看不到，沒什麼交流，他都好心痛，已收到大家心意，認為平時都有很多機會和粉絲見面，所以下次再和大家見面。

爆妹妹「小如豬」無人追

早前Edan帶胞妹「小如豬」跟肥仔（梁業）學跳舞，稱個個都覺得妹妹跳得好過他，大讚「小如豬」有天分。對於妹妹被網民指有韓妹feel，「寵妹狂」的他會否擔心？Edan說：「不擔心，一來她很乖，二來她沒有什麼男仔追，個個都驚咗我，我諗我阻嚇性都幾大，不過她咁大個拍拖都好正常，開心最緊要。」他透露「小如豬」跟Stanley健身瘦了不少，妹妹是否想出道？他說：「應該不會，她很怕醜，和她講過有興趣一定會支持，不過讀完書先算。」

柳應廷學「大表哥」在後台健身

談到日前他於社交網留言「唔做小奶狗」自認「looooong狗」，被指疑挑機男團LOONG 9 ，Edan解釋：「絕對唔係，其實講吓笑啫，大家唔好咁認真。」提到LOONG 9簽名會取消了，他說：「唔關我事。」在旁的Stanley說隊友：「亂咁講嘢。」Stanley稱新加坡天氣熱，即使之前食肥了，也打算不穿上衣，自詡「爛船都有三分釘」。

柳應廷（Jer）首次到新加坡，表示最想吃盡當地美食。問可有為巡唱操肌？他笑說：「身形狀態OK，難得去到咁熱嘅地方，一定要學『大表哥』Stanley，挑戰他在後台很勤力地健身。」

記者：林祖傑

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