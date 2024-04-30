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娛樂

MIRROR飛新加坡開騷 粉絲送機等候區取消 姜濤Anson Lo認同安全至上冇失望

【明報專訊】MIRROR昨晨現身機場，出發到新加坡為巡迴演唱會準備，因早前美加巡唱回港發生「神徒」（盧瀚霆粉絲暱稱）與「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）爭位先口角繼而有肢體碰撞事件，所屬公司MakerVille通知12子後援會，稱與機管局商量後，為免事件重演，決定MIRROR在香港機場往返新加坡時，不設粉絲送機及接機等候區，只設傳媒訪問區；大部分「鏡粉」相當聽話，只有數名粉絲出現在附近。盧瀚霆（Anson Lo）和姜濤先後抵達機場，均表示沒有粉絲送機不會失望，強調安全最重要。Anson Lo表示和姜濤一樣，視對方為「好好嘅朋友」，於當地度過25歲正日生日的姜濤承認最希望可以食嘢。

記者：林祖傑

Anson Lo和Jeremy（李駿傑）率先到達機場，沒有粉絲送機會否失望？Anson Lo說：「相信大家好明白今次嘅安排，安全最緊要」。聽不到粉絲嗌可有不習慣？他說：「頭先搭車來到，第一次在這樣的環境下前來，前一晚公司已經講過會是這樣，但不清楚是否一次性。」對於之後舉行的活動，粉絲又會很早排隊，Anson Lo說：「我希望安全至上去排隊，有活動時大家一定很想來見我、支持我，『神徒』是出於愛才咁辛苦排隊，希望大家要注意安全，開開心心，不要受傷。」

Anson Lo視姜濤「好好嘅朋友」

提到姜濤早前於社交平台開直播透露經互相理解，視Anson Lo為「好好嘅朋友」？Anson Lo說：「我們12個一定有互相之間的意見，不是100%啱晒的時候，我同Jeremy都有鬧交，講多幾句就冇事，在我們隊內是很平常的一件事。」是否也當姜濤是好好嘅朋友？他說：「Of course，梗係啦！」至於會否在新加坡為姜濤慶祝生日？Anson Lo稱要看工作行程，表示為這一站巡唱特地加緊健身，「美加站操得比較少，瘦了很多，想最後幾場巡唱泵番脹個人，不過場場都已經很暴露，不會再加碼除衫」。

姜濤喜獲波友預祝生日

姜濤今日（30日）25歲生日，出發前打籃球獲波友預祝賀壽，他說：「由細到大都慣咗這樣慶祝，勾起很多回憶，好開心。多謝所有祝我生日快樂的人，不會覺得生日不能留港慶祝可惜，其實生日都是希望自己和大家開心，我冇乜所謂，生日願望是世界和平。媽媽最近身體好攰，叫我今次自己去，有提醒她明（今）天不要落街，但我控制不到她，去到未知怎樣安排慶祝生日，希望可以食嘢，食咩到時先諗。」

問沒有「姜糖」送機會否不習慣和失望？他說：「其實最緊要大家安全，粉絲成日通宵霸位，我哋都好心痛。」至於可認為以後都這樣安排較好？姜濤說：「尊重大會安排，其實我們任何的官方活動，都希望粉絲保護番自己身體，點樣都好，如果對大家安全，就是最好的安排。」

陳卓賢無意跟隊友比較開騷場數

陳卓賢（Ian）直認很少慶祝生日，所以對姜濤生日沒什麼表示。他與江𤒹生（AK）回港後會宣布舉行個人演唱會，有傳Ian破其他隊友紀錄連開5場，問可有信心？他說：「希望啦，好彩的是場地允許。如果大家支持，希望可以開多啲（破隊友紀錄？）不要比較誰開多或少，其實隊友如果之前場地配合到，也可以開多一點場次，我覺得大家太常拿我們比較，首先我們不是競爭，就算要競爭，都不是以這些數字來競爭，隊友之間可以在音樂上或其他作品上良性競爭，這才是隊友之間應有的事。」問AK傳只開兩場夠不夠？他說：「唔知呀，等公司發落啦。」

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 陳卓賢(Ian) 姜濤 盧瀚霆（Anson Lo）

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