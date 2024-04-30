明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

邱鋒澤慶祝出道10周年 陳零九即學廣東話叫拍檔「收皮」

【明報專訊】台灣組合五堅情其中兩名成員陳零九與邱鋒澤組「九澤CP」，於九展舉行兩場《愛在你身邊LOVE GAME巡迴演唱會》，前晚尾場，兩人甫出場即跳唱快歌《愛在你身邊》、《Replay》、《停好挺好》帶動全場氣氛。邱鋒澤搞笑學講得意、飲杯及羽毛球等廣東話，台下粉絲舉起寫有「收皮=閉嘴」的紙牌，陳零九即時向拍檔說：「收皮啦你！」場面爆笑。

邱：感覺幸福和圓滿

2014年4月28日出道的邱鋒澤前晚開心慶祝出道10周年，感謝所有粉絲一路支持，「時間一轉眼就過，希望未來20年甚至30年，都一直唱歌給大家聽」。他選唱英文歌《SEASONS》，稱視粉絲如家人和朋友般，無論季節怎變，彼此關係也不變。工作人員突然推出蜜蜂造型蛋糕，令邱鋒澤一臉驚喜，陳零九即時送擁抱，邱鋒澤說：「有好友好團隊及粉絲陪我行過10年旅程，感覺幸福和圓滿。」

完騷後受訪，兩人稱香港粉絲超級熱情。問可有計劃到紅館開騷？邱鋒澤表示一直有申請，可惜未有檔期，「紅館是很大舞台，無論是五堅情還是九澤CP都希望登上紅館」。提到台上稱想去中環蘭桂坊見識，陳零九說演出後有點疲累，未知體力狀况是否可行。邱鋒澤感謝粉絲為他準備蛋糕慶祝，又在咖啡店搞展覽，「入行10周年，今（前）晚最難忘，因為見到粉絲很感動，覺得自己很幸運，稍後回台灣將舉行10周年演唱會」。

陳：緣分來到不抗拒

陳零九去年宣布跟拍拖10年的網紅女友分手，早前與台灣女歌手Miusa傳緋聞。他聞言笑說：「這個（分手一周年）不需要慶祝，現時我專注事業，加上剛轉了新公司，所以這3年都會專心工作。（緋聞真定假？）就算是真的都會答是假，我與邱鋒澤才是真的！不敢說得太肯定，總之拍拖事順其自然，緣分來到不抗拒。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕邱鋒澤 陳零九 五堅情

上 / 下一篇新聞