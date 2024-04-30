明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

康文署拒借場地 舞台劇頒獎禮改餐廳舉行 馮祿德：唔會做觸犯法律嘅嘢

第32屆香港舞台劇獎︱劇協會長馮祿德：唔會踩任何觸犯法律嘅嘢

【明報專訊】第32屆香港舞台劇獎頒獎禮經歷風雨，在藝術發展局（藝發局）以上屆頒獎禮內容「直接或間接」對該局聲譽「造成損害或不利影響」等理由，下調對香港舞台劇協會（劇協）資助，以及康文署拒借場地，昨晚於灣仔碼頭Pier 1929餐廳舉行，共頒發21個獎項，大部分候選者都有到場，包括黃子華、林海峰及田蕊妮等。劇協會長馮祿德稱今屆以「風」為主題，是善良的風吹走陰霾。

記者：柯美

攝影：劉永銳

馮祿德（祿叔）在頒獎禮舉行前接受訪問，問到頒獎禮在藝發局停止資助下舉行的感受？他哈了一聲說：「今（昨）日心情好輕鬆、好愉快，可能昨（前）晚完成演出，加埋睇到一切都好順利，天氣又不太差。事實上籌備今屆頒獎禮，在過去兩三個月都保持平靜、輕鬆，好似無事發生過嘅平靜心態去進行，唯有這樣處事先會順利，未來先更樂觀。同埋世界係要繼續轉，我哋希望一切可以好和諧咁去發展。」

平常心當無事發生過

未來會否再向藝發局申請資助？會否將今屆頒獎禮給藝發局看，知道他們的表態？祿叔稱有信心一切順利，但不覺得是一種表態，會平常心進行，盡量做到最好，「平常心的意思是曾經發生過小風波、大風波也好，我哋當無事發生過，都係咁樣準備，繼續去做、創新，今次盡力做到最好，當然永遠都有不足，下次應該更進步。來年點做？我哋思考過，未有最後決定，我哋為全港市民服務，去申請一啲香港市民嘅公帑應該好合理，當然如果有什麼客觀或其他理由唔批准，到時再算，相信有理由一定會提出，我哋一直抱積極樂觀希望。（可有信心獲批資助？）無，都係平常心，無得估人哋點諗，你問我係咪被打壓？我上次記者會都有講，我唔鍾意用封殺、打壓呢啲字，亦希望對方唔係」。

其他人點諗無得估

問到今次嘉賓及劇目可有篩選？祿叔說：「正如之前講，我哋當無事發生過，本着初心，原則係合法合理合情，係唔會踩任何嘢及做觸犯法律嘅嘢，至於其他人點諗，鍾意邊個唔鍾邊個，我哋無得估，順住主題去做，疫情出現後更加要定主題振奮人心。」他指藝術發展求新求變是自然趨勢，如發覺今次有什麼新構思，不一定是因為目前環境，或因為顧忌什麼、遷就什麼，純粹可能礙於客觀環境和人手等問題，不要估測，「我最怕估測，我哋嘅心係坦誠及直率，𠵱家表達多咗，驚有啲人覺得隱晦含蓄唔明，都係藝術手法。我哋一向用不同手法追求真善美，合法、合情、合理，無一早定Marking Scheme」。

祿叔表示今屆轉到私人地方舉行都有困難，要顧忌有否影響到市民生活，如果場地鄰近民居，引起哄動就不好了，亦影響到公安，到時又多一條問題。問到花費多少？他說：「講錢失感情，但我哋就住，多謝熱心支持香港舞台劇嘅市民，透過買我哋嘅紀念品，籌到足夠嘅錢今晚用，如有少許用剩，希望撥落明年，但希望不用啦，可以真係名正言順申請到市民交稅、政府撥嘅一啲費用畀我哋，到時申請不到再算，天無絕人之路。」

善良「風」吹走陰霾

提到今屆主題「風」，是否回應當局撤資助？祿叔叫大家別胡亂聯想，「風」字是大家傾出來，風是自然現象，「我哋取其善意，今次講到明，唔好估，我哋唔揀黑面，係白面，係揀善嗰面，唔係惡嗰面，唔好屈我，我係揀好嘅意思。好嘅意思係乜嘢？我哋成班藝術工作者面對疫情後，齊心重建香港，還有清新善良嘅風吹走以往陰霾」。

歐陽駿擊敗黃子華奪劇帝

上屆頒獎禮邀新聞人物尊子、蔡玉玲任嘉賓惹爭議，今屆由得獎者負責頒給下一名得獎者，司儀稱「全部都係自己人」，大會司儀由劇協幹事分組擔任，由介紹各候選者或得獎者上台致謝辭，皆集中「講多謝」沒題外話。田蕊妮憑《大離婚日》獲最佳女主角（喜劇/鬧劇），趙伊禕憑《植物人》奪最佳女主角（悲劇/正劇），歐陽駿憑《史家本第二零二三回之伏虎降龍》擊敗黃子華與林海峰奪最佳男主角（喜劇/鬧劇），魯文傑憑《撒旦狂筆》獲最佳男主角（悲劇/正劇），毛俊輝獲終身成就獎。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕毛俊輝 田蕊妮 林海峰 黃子華 馮祿德（祿叔） 香港舞台劇獎頒獎禮

上 / 下一篇新聞