獲AFI終身成就獎 兩女兒罕有現身 妮歌潔曼被丈夫致辭搞喊

56歲妮歌潔曼1990年憑《雷霆壯志》在荷李活嶄露頭角，與同片拍檔湯告魯斯（Tom Cruise）同年結婚，但婚姻只維持了11年。離婚後的妮歌事業起飛，2001年憑《情陷紅磨坊》首度獲奧斯卡最佳女主角提名，兩年後以《此時此刻》首度封金像影后。

首名澳洲演員得AFI終身成就獎

AFI終身成就獎被視為美國電影業界的至高榮譽之一，梅麗史翠普、羅拔狄尼路（Robert De Niro）、導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）和史匹堡（Steven Spielberg）等俱是過去的得獎者。妮歌潔曼是歷來首名奪AFI終身成就獎的澳洲演員，其同鄉如《帝國驕雄》羅素高爾（Russell Crowe）、《狼人》曉治積曼及《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）均預錄片段祝賀她。

妮歌潔曼現年分別15及13歲的女兒Sunday Rose和Faith Margaret穿上紅色晚裝，首度陪伴母親踏上紅地氈，妮歌的妹妹Antonia亦有到場以示支持。Keith Urban上台致辭稱，妮歌讓他認識到什麽是愛的行動，他表示兩人2006年結婚，但其吸毒問題很快浮現，「結婚後4個月，我便要在復康中心戒毒，逗留了3個月，但妮歌排除一切負面聲音，選擇了愛，所以18年後我們依舊在一起」，台下的妮歌聞言忍不住激動落淚。

感謝曾合作所有導演

《戴安娜》女星娜奧美屈絲（Naomi Watts）與妮歌潔曼在悉尼識於微時，稱讚好姊妹「高、優雅、醒目，以及超有感染力的笑聲，而且永遠最慷慨」。娜奧美感激對方多年來的支持，尤其她在影壇苦苦掙扎的階段。

《月黑高飛》摩根費曼（Morgan Freeman）亦有份致辭，出場時更惡搞妮歌早前為AMC戲院所拍的宣傳片。摩根自言是妮歌的粉絲，特別喜歡她主演的《情陷紅磨坊》。另外，《小謊言》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）、《凸務之王》諧星米克邁亞斯（Mike Meyers）、《賤鄰》碩克艾佛朗（Zac Efron）、《親親小站》祖兒京（Joey King）等輪流上台發言，最後妮歌從梅麗史翠普手上接過獎項。

妮歌潔曼致辭時多謝所有曾合作的導演，「能夠拍電影和劇集是一種特權和榮耀，這些說故事的人讓我能自由演繹非傳統的女性角色，很感激令我的技藝更精進，也留給我在世上一個位置，雖然只是一段時間」。