明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《神耆小子》 新丁冼靖峰感激鄭則士貼身指導

【明報專訊】有傳無綫安排視后佘詩曼主演的內地劇《今天的她們》接棒古裝劇《命轉皇后》，5月6日起逢星期一至五晚上9時30分翡翠台播出。但無綫近日播出鄭則士、蕭正楠、冼靖峰主演的《神耆小子》宣傳片，播出時段跟《今天的她們》相同，引起網民議論究竟播哪一套？更有揣測會否臨時變陣。

落實接棒《命轉皇后》

無綫昨日正式公布接檔《命轉皇后》是《神耆小子》，平息外界傳聞；不少網民關心《今天的她們》何時播出，但暫時未有消息。

懸疑輕鬆小品《神耆小子》由王偉仁監製、林麗媚編審，鄭則士、冼靖峰、蕭正楠、樊亦敏、曹永廉、傅嘉莉、羅毓儀等主演。兩屆金像影帝鄭則士與新丁冼靖峰有大量對手戲。講述白手興家的零食集團CEO錢大海（鄭則士飾），十分硬淨，無論在商場或屋企均「有佢講冇人講」。

面對錢大海的高壓手法，兒子繼來（曹永廉飾）、女兒有方（傅嘉莉飾），以及情人知己洪玫瑰（樊亦敏飾）表面言聽計從，實則陽奉陰違，錢大海對3人亦存極大疑心，經常以遺囑作為威脅他們的籌碼。一天錢大海上班途中遭綁架，綁匪聲稱是其家人指示，自此「查找綁架叛徒」風波一觸即發。

偶爾路過綁架現場的趙一鳴（冼靖峰飾），在「冇得揀」的情况下成了錢大海私人偵探，遭威逼收留對方。豈料回家竟發現父親趙子勇（蕭正楠飾）與錢大海有陳年血海深仇，一班主角錯綜複雜的關係，劇情發展出乎意料，同時充斥抵死鬥氣金句場口，輕鬆惹笑之餘不失懸疑。

「肥貓」蛻變「老虎狗」

鄭則士演過無數經典影視作品，當中電影《何必有我？》「肥貓」一角為人津津樂道，亞視其後開拍劇集《肥貓正傳》，鄭則士因而跟《神耆小子》監製王偉仁結緣。為突顯鄭則士錢大海一角的霸道，王偉仁專誠為他設計了「老虎狗」形象，大讚認識近30年的鄭則士易話為，非常專業，永不遲到，還比通告時間早半小時到場準備，好值得欣賞。

如親人貼心慰問打氣

演戲50年的鄭則士今次對手是拍劇新丁冼靖峰，兩人演齡差距頗大，演出卻一拍即合，冼靖峰在連場與鄭則士的互拋場口，獲讚不但「戲勢」頂得住，連涉及勁多IT專有名詞的對白亦應付自如。冼靖峰說全靠Kent哥（鄭則士）貼身指點，教他講對白和揣摩角色，近乎24小時貼身指導及慰問，又樂於與後輩分享人生經驗，讓他明白如何裝備自己。

冼靖峰拍完《神耆小子》，參加選秀節目《亞洲超星團》，「Kent哥差唔多每兩三日就同我講加油，問我咩狀况、有冇咩困難？呢啲前輩邊度搵？」冼靖峰稱Kent哥與自己離世的爺爺很相像，「都是調皮得來又有威嚴，一開始幾驚Kent哥，之後愈來愈不怕」。冼靖峰亦感激樊亦敏提點，叫他看多些IT的事，助了解劇本，令角色的說服力更強。

《神耆小子》翡翠台播映

5月6日起逢周一至五晚9時30分

相關字詞﹕神耆小子 娛樂場

上 / 下一篇新聞