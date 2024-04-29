【娛樂場】《神耆小子》 新丁冼靖峰感激鄭則士貼身指導

落實接棒《命轉皇后》

無綫昨日正式公布接檔《命轉皇后》是《神耆小子》，平息外界傳聞；不少網民關心《今天的她們》何時播出，但暫時未有消息。

懸疑輕鬆小品《神耆小子》由王偉仁監製、林麗媚編審，鄭則士、冼靖峰、蕭正楠、樊亦敏、曹永廉、傅嘉莉、羅毓儀等主演。兩屆金像影帝鄭則士與新丁冼靖峰有大量對手戲。講述白手興家的零食集團CEO錢大海（鄭則士飾），十分硬淨，無論在商場或屋企均「有佢講冇人講」。

面對錢大海的高壓手法，兒子繼來（曹永廉飾）、女兒有方（傅嘉莉飾），以及情人知己洪玫瑰（樊亦敏飾）表面言聽計從，實則陽奉陰違，錢大海對3人亦存極大疑心，經常以遺囑作為威脅他們的籌碼。一天錢大海上班途中遭綁架，綁匪聲稱是其家人指示，自此「查找綁架叛徒」風波一觸即發。

偶爾路過綁架現場的趙一鳴（冼靖峰飾），在「冇得揀」的情况下成了錢大海私人偵探，遭威逼收留對方。豈料回家竟發現父親趙子勇（蕭正楠飾）與錢大海有陳年血海深仇，一班主角錯綜複雜的關係，劇情發展出乎意料，同時充斥抵死鬥氣金句場口，輕鬆惹笑之餘不失懸疑。

「肥貓」蛻變「老虎狗」

鄭則士演過無數經典影視作品，當中電影《何必有我？》「肥貓」一角為人津津樂道，亞視其後開拍劇集《肥貓正傳》，鄭則士因而跟《神耆小子》監製王偉仁結緣。為突顯鄭則士錢大海一角的霸道，王偉仁專誠為他設計了「老虎狗」形象，大讚認識近30年的鄭則士易話為，非常專業，永不遲到，還比通告時間早半小時到場準備，好值得欣賞。

如親人貼心慰問打氣

演戲50年的鄭則士今次對手是拍劇新丁冼靖峰，兩人演齡差距頗大，演出卻一拍即合，冼靖峰在連場與鄭則士的互拋場口，獲讚不但「戲勢」頂得住，連涉及勁多IT專有名詞的對白亦應付自如。冼靖峰說全靠Kent哥（鄭則士）貼身指點，教他講對白和揣摩角色，近乎24小時貼身指導及慰問，又樂於與後輩分享人生經驗，讓他明白如何裝備自己。

冼靖峰拍完《神耆小子》，參加選秀節目《亞洲超星團》，「Kent哥差唔多每兩三日就同我講加油，問我咩狀况、有冇咩困難？呢啲前輩邊度搵？」冼靖峰稱Kent哥與自己離世的爺爺很相像，「都是調皮得來又有威嚴，一開始幾驚Kent哥，之後愈來愈不怕」。冼靖峰亦感激樊亦敏提點，叫他看多些IT的事，助了解劇本，令角色的說服力更強。

《神耆小子》翡翠台播映

5月6日起逢周一至五晚9時30分