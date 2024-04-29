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娛樂

張敬軒目標做馬主 取名「軒軒有力」 Day難忘伙Ivy So遊台遇地震匿枱底

【明報專訊】張敬軒（軒仔）、女團COLLAR成員許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）與樂隊Pandora昨日到沙田馬場出席「冠軍賽馬日」活動，大批粉絲入場支持。張敬軒任活動開幕表演嘉賓，獻唱多首歌，炒熱全場氣氛。他視做馬主為人生目標之一，馬名都諗好，叫「軒軒有力」，不過看到馬主朋友養馬支出大得驚人，還是先養掂自己，或將來開農場養馬。Day與隊友Ivy So、陳泳伽（Winka）早前到台灣旅行遇地震，難忘嚇得躲在枱底。談到緋聞男友魏念恩（Nathan），Day稱早前對方發生事時有慰問，獲回覆平安，之後沒有聯絡。

記者：林祖傑

張敬軒（軒仔）活動上獻唱《騷靈情歌》、《青春告別式》及《青春常駐》，邊唱邊向在場粉絲揮手打招呼，他說現場氣氛熱鬧，有如在紅館開騷。軒仔第3次入馬場出席活動，透露今次遺憾未能見到撞樣兄弟騎師麥偉利，二人已成為筆友，間中互傳信息問候。

張自詡眼光好 不時有斬獲

軒仔表示凡有投注的地方都好講「老黎」，希望自己夠旺，做一個「老黎」的嘉賓，透露平時間中會下注心水馬匹，自詡眼光幾好，與世叔伯夾份下注都有斬獲，不會搭沉船，大家娛樂一下，又可以聯繫感情。他提到自己與馬甚有淵源，曾到馬術學校學騎馬兩年。

可有想過當馬主？軒仔說：「這是我人生其中一個目標，因為當馬主就是成功人士，想將馬名改『軒軒有力』。但看到馬主朋友每月出糧就驚，養掂自己先，或將來好似甄妮姐姐咁開農場，培養馬仔和驢仔。曾在馬術學校向馬匹唱《酷愛》，發覺動物鍾意聽歌，但不知會否以為我求偶。」

Day得知Nathan平安冇再聯

Day早前與隊友Ivy So、Winka到台灣旅行遇地震，稱第一次經歷地震有點驚，當時與Winka出外吃早餐，嚇到匿埋枱底。Ivy So表示當時仍在睡夢中，以為自己坐在貨車上經過龍翔道搖得好勁，之後她們去潛水仍有餘震，所以上水都暈暈哋。

Day被問有否跟傳緋聞的Nathan聯絡？她說：「我最近好忙，冇聯絡，他之前發生事情時，有慰問過，他回覆稱平安，之後沒有再過問，所以不知道其他細節。」

Candy考完試獎自己食大餐

Candy透露在Day完成旅行行程後，才到台灣會合一起工作，幸沒經歷餘震，不過父母都很擔心，叮囑她要小心。就讀城大的Candy表示下周完成考試，考試期間閉關溫習，只簡單解決三餐，考完試打算和家人食餐好，獎勵自己。有否消瘦？她笑言：「自己不敢評論，飄飄忽忽咁啦。」

相關字詞﹕樂隊Pandora 王家晴（Candy） 蘇雅琳（Ivy So） COLLAR成員許軼（Day） 張敬軒（軒仔）

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