演出招風雨 炎明熹被封「暴風女神」

穿露腰裝的Gigi被粉絲包圍，對於大家冒雨出席應援活動，造成不便感歉意，又拿着歌迷會為她特製的晴天娃娃公仔愛不釋手，「這公仔又名『晴天Gigi』，因我每逢出席活動，10次有8次不是落雨就是打風，即使到內地參與戶外演出也是一樣，邊唱邊落雨，觀眾要撐雨遮睇騷。所以有人叫我做『暴風女神』。去年演唱會因打風延期，安排補場時，真的考慮過不如在西九文化區戶外地方舉行，最終打消念頭，不敢博」。

汕尾回港遇阻滯

受天氣影響，Gigi自爆發生小插曲遇阻滯，幸有驚無險，與她的新歌《還有一艘救生艙》相當貼近，「昨（前）晚原定乘7時45分的高鐵從汕尾回港，但當地暴雨導致嚴重水浸同大塞車，班次延誤，千辛萬苦最終凌晨二時半才回到家。見到當地消防人員划救生艇去整渠，未見世面的我真是大開眼界，下次首歌可以改名《還有一艘救生艇》」。

想開拓「姐姐」市場

昨天是星期日，有大批外籍工人姐姐聚集中環區，問Gigi是否趁機吸納姐姐市場？她說最好，不介意主動和她們打招呼，又勾起昔日往事，透露識唱幾句印尼歌，「以前在親戚家照顧我的印尼姐姐好好人，煮東西又超級好味，經常用自己錢買東西煮給我。聽過她歌喉不錯，又喜歡唱K，所以我腦海記下幾句印尼歌詞。如果有機會和她合作都好，會加把勁開拓其他巿場」。提到姚焯菲（Chantel）回港兩周捧場欣賞她的演唱會，Gigi表示大家在後台傾偈合照，可惜她要回鄉，未能相約食飯，或要留待7月對方回港再約。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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