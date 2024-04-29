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娛樂

神隱4年 伙倫永亮重踏紅館舞台 林憶蓮狀態大勇 感觸三度落淚

林憶蓮神隱4年再踏舞台 演出港樂音樂會三度落淚

【明報專訊】58歲樂壇天后林憶蓮神隱4年，前晚與相識37年的好拍檔倫永亮參與一連3場假紅館舉行的《港樂50．友弦樂聚》音樂會，其他演出歌手包括葉麗儀、陳潔靈、馮允謙、雲浩影和涂毓麟。林憶蓮和倫永亮演繹多首金曲包括《滴汗》、《芝加哥的故事》、《此情只待成追憶》等，林憶蓮又唱又跳，又向已故填詞鬼才林振強致敬，與樂迷集體回憶。林憶蓮三度落淚，下台前更擁着倫永亮低頭抽泣，依依不捨離開舞台。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

為慶祝香港管弦樂團成立50周年，港樂假紅館舉行3場演唱會，前晚開鑼。甫開場，行政會議前成員周梁淑怡致辭，分享港樂50年的光輝歷史。葉麗儀和陳潔靈打頭陣登場，輪流獻唱《夢》、《上海灘龍虎鬥》、《星夜星塵》等金曲。兩人向已故音樂人顧嘉煇、黃霑，以及作家金庸致敬，演繹13分鐘串燒金曲，包括《啼笑姻緣》、《家變》、《倆忘煙水裡》、《萬水千山總是情》等。

陳潔靈說：「今（前）晚好緊張又好興奮，港樂成功將古典和流行音樂文化結合。港樂成立50年，我和葉麗儀在樂壇都超過50年日子，仍然留在這行業，我們會繼續唱。」之後新一代歌手相繼出場，涂毓麟自彈自唱《分分鐘需要你》、雲浩影唱《酷愛》、馮允謙唱《命硬》和《給缺席的人唱首歌》。

合唱《依然》勾集體回憶

身穿透視上衣配黑色絲絨套裝的林憶蓮約9時半登場，無論外貌身形聲線都狀態大勇，在倫永亮鋼琴伴奏下演繹多首經典歌。二人在台上拖手合唱《依然》，勾起全場集體回憶，二人又訴說往事互笠高帽，輕鬆搞笑互動。倫永亮說：「我和憶蓮1987年認識，2004年我們曾在此地方與港樂合作，20年後，今（前）晚再踏上此舞台，真係好開心又感動。我好多歌都是由她主唱，大家都識。」憶蓮即說再講怕自己會喊，讚好友厲害，因自1980年代為中港台樂壇很多歌手，創作合共幾百首作品，對樂壇貢獻良多。

互數初次見面印象

憶蓮和倫永亮談到當年見對方時的第一印象，倫永亮爆初次見憶蓮在錄音室，對方包頭巾戴黑超，又良久不出聲說話，笑說：「唔通佢啞？我好驚，有啲巨星恐懼症。」憶蓮說初次在電視熒幕見倫永亮，是參加歌唱創作大賽，看他的台風和歌藝都很難令人接受，令憶蓮決定轉台兼索性關電視，認識後覺得他很可愛。其間二人提起亡友林振強，憶蓮唱對方填詞的《多謝》時，忍不住以手拭淚，之後唱其他歌時再度落淚，有歌迷大叫加油，下台前更擁着倫永亮低頭抽泣。

揭憶蓮爆喊原因

完騷後倫永亮解釋憶蓮趕為新歌錄音，先行離開，好感動二人相隔20年在舞台重聚表演，帶來很多回憶，並稱今次與港樂合作，是憶蓮去年初主動提出的主意，他亦覺得很有意義。談到二人互有爆肚，又有錯誤甩漏，倫永亮承認發台瘟，「憶蓮有少少緊張，可能4年未有唱歌，她說有我在場彈琴會心定，不過一見到我個樣就想喊，之後兩場她說好驚，不敢望我。2004年與港樂開了5場騷，是紀錄亦是回憶，人生有幾多個20年，再過多幾年或者10年後，大家都未必有此魄力去唱。與憶蓮相識37年，交到這個好朋友，我一生無悔。憶蓮好感性，但又好識照顧人，她隔日煲補氣湯送我飲」。倫永亮回想以前常跟憶蓮拍檔出埠登台，有不少難忘事可寫書，大爆曾遭對方整蠱，偷換了他的褲子，又渴望二人可再合作，但可遇不可求，要配合天時地利人和。

馮允謙怕醜不敢跟憶蓮傾偈

馮允謙非常欣賞憶蓮，可惜太怕醜，不敢跟對方傾偈合照，「看總綵排時，已覺得憶蓮演出好淡定，控制得好好和非常專業。前輩葉麗儀和陳潔靈則充滿活力和正能量，又很專注投入，她們還教我唱《千個太陽》，可以一齊做動作互相配合」。他起初面對百多名樂手感怯場，比自己開騷更緊張，唯有努力練唱，獻唱側田的《命硬》，收到對方短訊鼓勵。雲浩影稱翻唱張敬軒的《酷愛》，難度高而且重新編曲，初時好擔心表現，但開心能與港樂交流合作，又見識前輩演出，獲益良多。

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相關字詞﹕陳潔靈 葉麗儀 馮允謙 倫永亮 港樂50 • 友弦樂聚 林憶蓮

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