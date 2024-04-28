《死侍與狼人》美指Ray Chan猝逝 賴恩雷諾士曉治積曼發文哀悼

【明報專訊】《死侍與狼人》將是今年暑假重頭大片，日前傳來噩耗，片中美術指導Ray Chan日前在英國威爾斯住所附近猝逝，終年56歲。除了《死》片所屬Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）發聲明悼念之外，主角「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）亦分別撰文哀悼。兩人不約而同表示兩星期前為《死》片補拍才見過Ray Chan，而且均盛讚他的工作及為人。賴恩指Ray是《死》片珍貴的創作力量，將會有很多人懷念他。曉治積曼則表示聽到Ray離世的噩耗感到很難過，稱讚對方創作了魔法，從其眼神可知他深愛自己的技藝。《死》片導演桑里維（Shawn Levy）亦發聲明指失去Ray，整個團隊大為震驚，「Ray不止設計了我們電影的世界，也燃亮了所有包圍他的人」。