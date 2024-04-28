明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

金秀賢金智媛「黑白配」出席慶功宴 今晚結局收視若破《愛的迫降》增派福利

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演韓國有線頻道tvN劇集《淚之女王》，開播以來收視節節上升，早前播第14集，成績跟《愛的迫降》結局看齊，並列tvN史上最高收視冠軍。為了刷新紀錄，昨晚播第15集前，「雙金」穿著黑白情侶裝出席慶功宴，吸引大批粉絲到場圍觀；電視台又加碼「派福利」，承諾最後兩集收視超越《愛》劇的21.6%高位，男女主角將會接受「愛的挑戰」，落力催谷收視。

《淚之女王》先拍後播，早於今年2月已煞科並舉行慶功宴。不過收視理想，電視台決定加碼，昨晚播出第15集前，先到首爾汝矣島某餐廳再設宴慰勞台前幕後，除了主角金秀賢及金智媛一早答應出席外，同劇拍檔包括尹普美、郭東延及金姝怜等先後赴約，吸引大批影迷到場圍觀，氣氛熱烈程度媲美粉絲見面會。

金秀賢及金智媛分別以全黑打扮及白色外套「黑白配」的情侶造型亮相，當後者抵步時，驚見馬路兩旁擠滿圍觀人群，忍不住露出驚訝神情；二人又輪流擺出「流淚」手勢，落力為《淚之女王》宣傳，粉絲見狀隨即起哄，大讚「雙金」可愛。

《淚之女王》導演張榮佑與金熙元早前承諾，如果新劇收視超越《愛的迫降》，跟5名主角將會向觀眾行大禮，答謝大家支持。隨着第14集收視跟《愛》劇看齊，最後兩集有望再創新高，電視台前日透過社交媒體宣布加碼，只要收視破頂，金秀賢與金智媛將會一起接受「愛的挑戰」，雖然內容未定，已令粉絲興奮不已，並估計劇集將會大團圓結局，好讓主角安心放閃。

昨晚播第14集前，電視台先公開金秀賢出獄片段。上集講到金智媛接受腦部手術後失憶，反派朴成焄趁機嫁禍金秀賢為兇殺案疑犯，並趁後者被捕，向金智媛訛稱她已離婚，自己是現任男友。最新片段提到金智媛到監獄探望「前夫」後，對朴成焄說法半信半疑，於是趁金秀賢出獄展開跟蹤，目睹他的家人到場迎接，表現親切和睦，不似大奸大惡之徒，為舊情復熾埋下伏線。

金智媛取代韓韶禧拍廣告曝光

另一方面，早前有傳《淚之女王》劇組原本邀請歌影視三棲天后IU當女主角，後者拒演才讓金智媛執二攤，結果令她爆紅，廣告合約紛至，取代《京城怪物》韓韶禧成為燒酒代言人後，首條廣告片曝光，講述她跟好友聚餐的愉快過程，《寄生獸：灰色部隊》具教煥負責旁白，贏得網民讚賞。

相關字詞﹕具教煥 韓韶禧 慶功宴 金智媛 金秀賢 愛的迫降 淚之女王

上 / 下一篇新聞