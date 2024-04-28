金秀賢金智媛「黑白配」出席慶功宴 今晚結局收視若破《愛的迫降》增派福利

《淚之女王》先拍後播，早於今年2月已煞科並舉行慶功宴。不過收視理想，電視台決定加碼，昨晚播出第15集前，先到首爾汝矣島某餐廳再設宴慰勞台前幕後，除了主角金秀賢及金智媛一早答應出席外，同劇拍檔包括尹普美、郭東延及金姝怜等先後赴約，吸引大批影迷到場圍觀，氣氛熱烈程度媲美粉絲見面會。

金秀賢及金智媛分別以全黑打扮及白色外套「黑白配」的情侶造型亮相，當後者抵步時，驚見馬路兩旁擠滿圍觀人群，忍不住露出驚訝神情；二人又輪流擺出「流淚」手勢，落力為《淚之女王》宣傳，粉絲見狀隨即起哄，大讚「雙金」可愛。

《淚之女王》導演張榮佑與金熙元早前承諾，如果新劇收視超越《愛的迫降》，跟5名主角將會向觀眾行大禮，答謝大家支持。隨着第14集收視跟《愛》劇看齊，最後兩集有望再創新高，電視台前日透過社交媒體宣布加碼，只要收視破頂，金秀賢與金智媛將會一起接受「愛的挑戰」，雖然內容未定，已令粉絲興奮不已，並估計劇集將會大團圓結局，好讓主角安心放閃。

昨晚播第14集前，電視台先公開金秀賢出獄片段。上集講到金智媛接受腦部手術後失憶，反派朴成焄趁機嫁禍金秀賢為兇殺案疑犯，並趁後者被捕，向金智媛訛稱她已離婚，自己是現任男友。最新片段提到金智媛到監獄探望「前夫」後，對朴成焄說法半信半疑，於是趁金秀賢出獄展開跟蹤，目睹他的家人到場迎接，表現親切和睦，不似大奸大惡之徒，為舊情復熾埋下伏線。

金智媛取代韓韶禧拍廣告曝光

另一方面，早前有傳《淚之女王》劇組原本邀請歌影視三棲天后IU當女主角，後者拒演才讓金智媛執二攤，結果令她爆紅，廣告合約紛至，取代《京城怪物》韓韶禧成為燒酒代言人後，首條廣告片曝光，講述她跟好友聚餐的愉快過程，《寄生獸：灰色部隊》具教煥負責旁白，贏得網民讚賞。