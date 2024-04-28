明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《老狐狸》 善良窮小孩踏人生分岔路

【明報專訊】已在港上映的台灣電影《老狐狸》於第60屆金馬獎獲最佳導演、最佳男配角、原創電影音樂及造型設計獎。早前舉行的第5屆台灣影評人協會獎，《老狐狸》再為蕭雅全多添最佳導演獎座，此片同時獲得最佳影片、最佳劇本及特別表揚獎。台灣影評人協會獎評審一致認為《老狐狸》劇本建構出時代感細節，議題的探討等各方面成就。

蕭雅全連奪最佳導演

蕭雅全是台灣中生代導演，作品包括《命帶追逐》、《第36個故事》及《范保德》等，他的電影在感情方面處理細膩，並且帶出討論的話題，是海外影展常客。憑《老狐狸》他首奪金馬獎最佳導演，同樣為入行40年的陳慕義首奪最佳男配角。

全民皆股 樓價飛升

《老狐狸》由劉冠廷、陳慕義、白潤音主演，以1989年台灣全民皆股的年代為背景，講述11歲小男孩廖界（白潤音飾）與父親廖泰來（劉冠廷飾）的故事，當年股市大升、物價翻倍，地價亦升幾倍，貧富階級對立，有人一夕暴富，有人意識到現實殘酷，廖界與父親相依為命，以為慢慢儲蓄，3年後可購買房子，沒察覺世界在迅速改變，樓價上漲，他們的錢已不能達成夢想。廖界遇挫敗，感受到貧窮的現實，此時，他碰上人稱「老狐狸」的房東謝老闆（陳慕義飾），似乎更能給他人生的指引；老狐狸教廖界許多社會法則，那些都是父親沒教他的，但廖界在老狐狸身上學的，反過來讓他傷害了老狐狸；另一方面，廖界跟父親一樣擁有同理心，命運道路可以截然不同，富貴與良心兩條分岔路，因有同理心這個特質，使廖界終究沒有成為另一個老狐狸。

帶出同理心信息

劇情充斥拉扯與矛盾，善惡、貧富、立場及階級，現實中是否知道對自己最合理的選擇？一對老實人父子，廖泰來跟兒子廖界在殘酷現實與傳統樸實之間的拉扯，讓觀眾反思。《老狐狸》帶出同理心的信息，導演蕭雅全解釋廖界的名字，「界」有隱喻，認為同理心是一種「跨界的意願」，故用了這個字。蕭雅全以電影傳遞信息，早前來港宣傳時，也提到想透過《老狐狸》的故事讓子女知道現實世界有很多殘酷的事，最重要是自己怎麼選擇，亦希望這一代年輕人多認識過去。

布景道具用心設計

此片布景至道具也極用心，似回到1990年代，場景與氛圍的細膩刻畫，地板、家具、餐桌及冰水瓶等，也勾起觀眾集體回憶。片中有公廁場景，因現在的公廁用的磁磚與水龍頭已不一樣，團隊就直接搭建一座30年前的公廁。此片獲金馬獎造型設計獎，謝老闆代表有錢人，穿著三件頭西裝加巴拿馬帽的紳士造型令人留下印象，原來這也是導演想出來的。

相關字詞﹕陳慕義 劉冠廷 白潤音 蕭雅全 老狐狸

上 / 下一篇新聞