【娛樂場】《老狐狸》 善良窮小孩踏人生分岔路

蕭雅全連奪最佳導演

蕭雅全是台灣中生代導演，作品包括《命帶追逐》、《第36個故事》及《范保德》等，他的電影在感情方面處理細膩，並且帶出討論的話題，是海外影展常客。憑《老狐狸》他首奪金馬獎最佳導演，同樣為入行40年的陳慕義首奪最佳男配角。

全民皆股 樓價飛升

《老狐狸》由劉冠廷、陳慕義、白潤音主演，以1989年台灣全民皆股的年代為背景，講述11歲小男孩廖界（白潤音飾）與父親廖泰來（劉冠廷飾）的故事，當年股市大升、物價翻倍，地價亦升幾倍，貧富階級對立，有人一夕暴富，有人意識到現實殘酷，廖界與父親相依為命，以為慢慢儲蓄，3年後可購買房子，沒察覺世界在迅速改變，樓價上漲，他們的錢已不能達成夢想。廖界遇挫敗，感受到貧窮的現實，此時，他碰上人稱「老狐狸」的房東謝老闆（陳慕義飾），似乎更能給他人生的指引；老狐狸教廖界許多社會法則，那些都是父親沒教他的，但廖界在老狐狸身上學的，反過來讓他傷害了老狐狸；另一方面，廖界跟父親一樣擁有同理心，命運道路可以截然不同，富貴與良心兩條分岔路，因有同理心這個特質，使廖界終究沒有成為另一個老狐狸。

帶出同理心信息

劇情充斥拉扯與矛盾，善惡、貧富、立場及階級，現實中是否知道對自己最合理的選擇？一對老實人父子，廖泰來跟兒子廖界在殘酷現實與傳統樸實之間的拉扯，讓觀眾反思。《老狐狸》帶出同理心的信息，導演蕭雅全解釋廖界的名字，「界」有隱喻，認為同理心是一種「跨界的意願」，故用了這個字。蕭雅全以電影傳遞信息，早前來港宣傳時，也提到想透過《老狐狸》的故事讓子女知道現實世界有很多殘酷的事，最重要是自己怎麼選擇，亦希望這一代年輕人多認識過去。

布景道具用心設計

此片布景至道具也極用心，似回到1990年代，場景與氛圍的細膩刻畫，地板、家具、餐桌及冰水瓶等，也勾起觀眾集體回憶。片中有公廁場景，因現在的公廁用的磁磚與水龍頭已不一樣，團隊就直接搭建一座30年前的公廁。此片獲金馬獎造型設計獎，謝老闆代表有錢人，穿著三件頭西裝加巴拿馬帽的紳士造型令人留下印象，原來這也是導演想出來的。