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娛樂

舞蹈劇場開鑼自評60分 香胤宅：有蝦碌但過癮

【明報專訊】香胤宅（Lyman）於香港藝術中心壽臣劇院演出12場《Unspoken》個人舞蹈劇場前晚開鑼，曾跟Lyman上戲劇班的衛詩雅到場支持。

不停跳足個多小時的Lyman完騷後接受傳媒訪問時仍活力充沛，不停擺甫士，他說：「跳舞對我來講好容易，跳幾耐都得。反而戲劇環節對我比較新，情緒要爆發出來較攰。」

Lyman自信有足夠體力應付餘下11場表演，若觀眾接受，舞蹈劇場的場數可以一直遞增，並希望在更大的場館演出。

Lyman自評首場表現整體60分，仍有進步空間，要更深入理解角色，跳舞亦可稍修改，「每晚演出後，我和導演會檢討和修改，首晚我有出錯，企錯位和跟不到拍子，亦出現蝦碌，因我太大汗，面上黐住咪高峰的膠紙甩掉，要即時執生，無論發生什麼情况，個騷都要繼續，跟拍電影不同，無得NG，從中慢慢鍛煉，但好過癮」。

Lyman透露13歲便認識該劇的編舞老師，亦是在同一場地演出，「我當時為香港青少年藝術節演出，是茄哩啡。（現已變成主角？）我有邀請當年的導演來睇騷，希望他見到我今日這樣會開心」。他指太太在後台支持，會有一定壓力，太太每次看完會給意見，多數說他咬字不正有懶音，會慢慢改善。

記者：柯美

相關字詞﹕香胤宅（Lyman）

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