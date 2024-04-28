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娛樂

張馳豪跳唱曬腹肌 粉絲尖叫 姚焯菲專心讀書不談戀愛

姚焯菲年尾考大學拒分心拍拖 Loong 9取消活動 潘靜文張馳豪短訊慰問冼靖峰

【明報專訊】《聲夢》歌手姚焯菲（Chantel）、張馳豪、潘靜文、林智樂及孫漢霖昨日到沙田出席商場活動，輪流上台唱新歌，吸引大批粉絲支持，其中以壓軸登場的Chantel聲勢最強。

Chantel返新西蘭 7月再回港

Chantel稱活動後即晚離港，返新西蘭繼續學業，「返港兩星期，開心見粉絲，並錄好一首情歌，準備7月派台，到時再返來宣傳。這首是慘情歌，靠回憶看過的愛情電影情節，再幻想好悲慘結局。我讀女校沒男生追求，今年準備考大學要專心讀書，暫不想有愛情，讀大學才拍拖」。After Class隊友鍾柔美與詹天文仍閉關應付DSE，她稱不敢打擾，有傳短訊為她們加油。

男團LOONG 9取消原定今日舉行的拍手簽名會，港成員冼靖峰、黃奕斌及文佐匡都是《聲夢》出身。Chantel表示不清楚，交公司安排。張馳豪與潘靜文亦不清楚原因，有替冼靖峰感可惜，會傳短訊慰問。張馳豪為新歌刻意狂操練大隻，現場跳唱新歌時大曬麒麟臂及6嚿腹肌，令粉絲尖叫。他稱不及弟弟大隻，感激公司落本安排舞蹈員伴舞。潘靜文羨慕張馳豪身形弗，想練馬甲線和蜜桃臀，但瘦底很難練，笑言多吃蜜桃以形補形。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕孫漢霖 林智樂 潘靜文 張馳豪 姚焯菲（Chantel） 聲夢傳奇

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