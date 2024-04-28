明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

楊紫瓊獲美國「總統自由勳章」 5．3拜登白宮頒發 未確認會否出席

【明報專訊】61歲楊紫瓊去年憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡金像獎最佳女主角，成為奧斯卡首名亞裔影后。昨日再傳來喜訊，她將獲美國頒授最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）。頒獎典禮於5月3日在白宮舉行，由總統拜登（Joe Biden）親自頒發。據《馬來西亞太陽報》報道，由於楊紫瓊行程緊密，尚未確認會否前往美國出席頒獎禮。

屬美國最高平民榮譽

一年一度的「總統自由勳章」由美國總統頒發，與國會金質獎章並列為美國最高的平民榮譽。總統自由勳章是由已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）於1963年設立，表揚對美國安全或國家利益做出卓越貢獻，或在文化或其他重要領域有特別貢獻的人士，受獎者不需要為美國公民；楊紫瓊相信是首名獲得此勳章的華裔女演員。

過往曾獲總統自由勳章的演藝界人士有已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、荷李活導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等，非美國公民的獲獎者包括已故諾貝爾和平獎得主德蘭修女（Mother Teresa）、已故英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）等。

與「貓王」史匹堡睇齊

馬來西亞怡保出生的楊紫瓊，自小習芭蕾舞，1980年代來港加入影壇，首部電影伙拍洪金寶、林子祥主演《貓頭鷹與小飛象》，並由《皇家師姐》開始轉型當打女，拍過《皇家戰士》、《警察故事III超級警察》、《東方三俠》、《詠春》、《阿金》及《宋家皇朝》等衆多港產片，並憑《新鐵金剛之明日帝國》開始踏足國際影壇。她演出的《臥虎藏龍》當年獲奧斯卡多個獎項，也讓更多西方觀衆認識她。

2018年全亞裔卡士的《我的超豪男友》叫好叫座，楊紫瓊客串一角。2021年上映的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，她飾演尚氣阿姨映南。之後楊紫瓊還演出朱浩偉執導的奇幻歌舞片《女巫前傳》（Wicked: Part One），以及占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達》第3及第4集。

憑《奇異女俠玩救宇宙》創事業高峰

楊紫瓊參演的《奇異女俠玩救宇宙》為她創出事業高峰，囊括多個影后殊榮，包括第80屆金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、第29屆美國演員公會獎最佳女主角、第38屆獨立精神獎最佳主角演出、第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角等。現在再獲頒總統自由勳章，5月3日由總統拜登頒發，未知到時她是否親自出席頒獎典禮。

娛樂組

相關字詞﹕總統自由勳章 楊紫瓊

上 / 下一篇新聞