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娛樂

林峯操到嘔 胡子彤受傷不知痛 劉俊謙睇好張文傑接班做打星

九龍城寨之圍城｜林峯操練到嘔 張文傑自信能做動作片接班人

【明報專訊】鄭保瑞執導電影《九龍城寨之圍城》，林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑飾演城寨好兄弟，因捲入事端有連場打鬥。林峯表示故事由漫畫改編，畫面會帶點浮誇，動作則追求實打及有變化，為達到動作指導谷垣健治（Kenji）的獨特風格，在開拍前接受一個月體能訓練，他笑說：「我們試過連續20幾小時拍打戲，拍大結局又連打10幾日，所以事前需要訓練，每日4至6小時，首先練跑步、跳躍及碌地動作，之後再練片中的設計動作，嘩！第一日我已操到嘔，真係嘔呀！」

林：難忘彌敦道狂跑

林峯稱正式拍攝時，要應付多場被毆打及奔跑戲，導致右腳十字韌帶斷裂，非常難忘，「在彌敦道拍追逐戲，為求真實感，我跟伍允龍及大班武師演員好似跑100米賽事，大家要奔跑，拍了兩三次已經死咁滯，班武師都話跑到嘔。我覺得現在的體能已超越做演唱會」。

運動員出身的胡子彤是4人中體能最好，但他指拍動作戲的技巧跟運動是兩回事，需要透過訓練，學習如何在鏡頭上出拳，令觀眾感受到力量，「以前拍動作戲主要是開槍，跑跑跳跳，但今次要硬橋硬馬去打，又要用刀，我和阿謙（劉俊謙）各自有武器，都要花時間鑽研如何舞刀」。他也出意外，被伍允龍踢中下巴，被送院縫了15針，「拍緊大結局，腎上腺素好高，受傷不知痛，一停機所有人衝過來睇我，然後就被送入院。出院後立即返片場，導演准我休息半天，已經好好，因為大家趕緊戲」。

劉：由零開始學武打

劉俊謙雖有少少跳舞底，但首次拍動作戲，又要駕駛電單車，覺得很困難，「動作是假的，但要做到好似真，武打訓練讓我由零開始學起，舞蝴蝶刀都是趁休息時練習，結果腳部都有受傷，被電單車的死氣喉燙傷大塊皮膚」。有功夫底子的張文傑亦因拍打戲周圍瘀傷，笑言獲Kenji發掘潛能，「試過拍條片，打了近40招」。

張：不要怕望不見前景

「大哥大」洪金寶指動作片難找接班人，問他們可有信心接班？張文傑高呼有，認為只要肯付出，不要怕望不見前景，堅持繼續做，相信有一天會成功，「戲中有幸跟洪金寶對打偷師，被他打兩拳效果十足，真實卻不感痛楚，反而最辛苦是抱起林峯逃跑，他好重！」劉俊謙力撐張文傑，「接班這個概念好大壓力，以前大哥大做得幾好都是屬於他本人，我們不能接，亦不能重複，但我信German（張文傑）專注武打會創出成績」。

胡子彤開心電影推出優先場後反應甚好，為動作片帶來希望，「令更多人相信動作片仍然有可為」。

胡：令人相信動作片有可為

問林峯、劉俊謙會否走動作演員路線？兩人同稱睇需要，今次要多謝導演鄭保瑞給予機會突破自己，未來也樂於嘗試，林峯說：「正，拍鄭保瑞的戲拍上癮！」

胡子彤爆導演已密謀下次找他們拍文藝片。雖然拍動作片很辛苦，4人齊聲表示很享受，覺得武打與文戲也寫得很細膩，拍攝結束時非常不捨，胡子彤說：「有場戲4兄弟在魚排相遇，好感動。」林峯又指4兄弟與「龍捲風」古天樂之間，有另一番悲壯手足情義，演繹上也耗盡心力：「死好多腦細胞！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：No.5 Studio

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