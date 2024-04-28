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娛樂

LOONG 9拍手簽名會臨門撻Q 主辦方：不可抗力因素 已購票粉絲非常憤怒

【明報專訊】無綫與內地合辦偶像選秀節目《亞洲超星團》誕生男團LOONG 9後鬧出不少風波，加添3名成員分拆成兩隊，令香港3名代表冼靖峰、文佐匡、黃奕斌疑被冷待。早前宣布12名成員會今日下午在銅鑼灣的商場舉行首個拍手簽名會，採取售票或在商場簽帳形式獲取入場門票，吸引不少內地及海外粉絲來港出席，但主辦單位及商場昨日凌晨在社交平台宣布活動取消，指有不可抗力因素。有指取消因有成員簽證未獲批，未能全員現身。不少已購票的粉絲非常憤怒，稱已訂酒店，希望主辦方給予合理的取消原因及安排，更有提議向無綫《東張西望》求助。

《亞洲超星團》按最後成績順位選出奧利、李權哲、冼靖峰、江信熹、梁詩煜、白子奕、文佐匡、黃奕斌及陳梁組成男團LOONG 9，但成軍未滿月已變陣，管理LOONG 9的內地「樂華娛樂」宣布加入張鎬濂、郭殿甲及陳鑫昊，並將LOONG 9分拆成LOONG 9-S及LOONG 9-V發展不同市場，香港成員冼靖峰、文佐匡及黃奕斌被安排入LOONG 9-V，主打香港及亞洲地區。官方其後透露LOONG 9-S開始集訓，3香港成員無份參與，惹來不少網民質疑3子是否被「用完即棄」。至於在比賽排第10的趙天翼，又獲聘為「LOONG 9兒童藝術教育公益大使」，引起爭議。

門票580元或商場消費換證

早前官方公布LOONG 9-S及LOONG 9-V共12名成員，於今日下午2時在銅鑼灣的商場舉行拍手簽名會，票價為520元人民幣及580港元，宣傳發文是：「整裝待發，全員報到！首個簽名拍手會空降中國香港。」除直接購票外，商場有換證方法，成為商場會員後再即日以電子貨幣消費滿1500元就可換領「LOONG 9拍手簽名會」電子預留證一張，可憑門券於活動當日上台與LOONG 9成員拍手互動及領取親筆簽名海報。

12子日前拍片約定簽名會見面

本月25日，12名成員在微博拍片表示約定跟大家在拍手簽名會見面，一同開啟美好回憶。正當粉絲準備今日跟偶像近距離接觸，昨日凌晨，商場在社交網宣布LOONG 9拍手簽名會因主辦單位計劃有變，未能如期舉行，「商場將會聯絡憑消費已換取活動電子預留證之會員作後續安排，而已於票務平台購票者，請留意活動主辦單位的官方公布及安排。敬請留意及感謝支持」。主辦單位則在微博發文表示由於不可抗力的原因，未能如期舉辦活動，對於此事給大家造成不便，非常抱歉。對於票務及活動事宜安排，持票粉絲可保留門票至新的活動日期中使用，或可選擇退票，詳情將於一周內公布。LOONG 9官方微博轉發主辦單位帖文，表示臨時接到主辦單位通知取消活動，對粉絲們感到十分抱歉，很遺憾無法與大家準時相見，期待盡快能見面。

消息稱有成員簽證未批

有消息指LOONG 9臨時取消活動，是因為有成員的簽證未獲批，令組合未能全員現身。延期消息公布後，不少已購票的粉絲非常憤怒，稱一早已訂好酒店來港，希望主辦方能給予合理的取消原因及安排，有網民更建議受影響的「苦主」可向無綫《東張西望》求助。

娛樂組

相關字詞﹕拍手簽名會 LOONG 9 亞洲超星團

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