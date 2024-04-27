辛蒂雅湯賀蘭捱過七年之癢 密謀結婚

【明報專訊】《沙丘瀚戰：第二章》27歲女星辛蒂雅（Zendaya）現正忙於宣傳新片《挑戰者》（Challengers），美國剛於昨日開畫，香港延至5月1日上映。《人物》雜誌引述知情人士透露，辛蒂雅跟《蜘蛛俠》同齡男友湯賀蘭（Tom Holland）自2016年合作兼拍拖至今，剛捱過七年之癢，認真考慮結婚問題，「他倆都是性格低調的人，拒絕把私生活放到社交媒體公開討論」，就算談婚論嫁亦只會秘密進行。事實上，辛蒂雅今年初因刪除Instagram（Ig）所有追隨者，包括男友湯賀蘭，導致分手傳聞甚囂塵上，其後二人結伴欣賞加州女子網球賽事，男方又現身《挑戰者》首映禮，以實際行動證明感情牢固。