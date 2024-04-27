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娛樂

辛蒂雅湯賀蘭捱過七年之癢 密謀結婚

【明報專訊】《沙丘瀚戰：第二章》27歲女星辛蒂雅（Zendaya）現正忙於宣傳新片《挑戰者》（Challengers），美國剛於昨日開畫，香港延至5月1日上映。《人物》雜誌引述知情人士透露，辛蒂雅跟《蜘蛛俠》同齡男友湯賀蘭（Tom Holland）自2016年合作兼拍拖至今，剛捱過七年之癢，認真考慮結婚問題，「他倆都是性格低調的人，拒絕把私生活放到社交媒體公開討論」，就算談婚論嫁亦只會秘密進行。事實上，辛蒂雅今年初因刪除Instagram（Ig）所有追隨者，包括男友湯賀蘭，導致分手傳聞甚囂塵上，其後二人結伴欣賞加州女子網球賽事，男方又現身《挑戰者》首映禮，以實際行動證明感情牢固。

提起辛蒂雅，跟她合演《沙丘瀚戰》電影系列的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）早前傳將為人父，美國諧星丹尼爾杜殊（Daniel Tosh）爆料指他的女友Kylie Jenner已秘密懷孕，美媒《Us Weekly》昨日代為澄清「Kylie並沒懷孕，而她跟添密菲亦沒有分手」，他倆只是遙距戀愛，男方正在紐約及新西澤州拍攝新片《A Complete Unknown》，Kylie則與前度Travis Scott育有兩名子女留在加州生活，但二人仍然緊密聯繫。

相關字詞﹕挑戰者 湯賀蘭 辛蒂雅

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