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娛樂

事務所內訌波及藝人 RM出碟硬撼NewJeans

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）所屬事務所HYBE最近發生內訌，矛頭直指分公司ADOR社長閔熙珍密謀奪取經營權，事件將鬧上法庭，後者召開記者會還擊，反指HYBE刻意打壓她及女團NewJeans。雖然雙方都曾表態，將會盡力保障旗下藝人利益，事先宣布5月24日發行新碟《How Sweet》的NewJeans，昨日如期公開造型照，並於今日推出新歌《Bubble Gum》MV。

不過，HYBE昨日宣布正在服役的BTS隊長RM，新碟《Right Place, Wrong Person》亦在同日推出，引起粉絲嘩然，質疑HYBE刻意利用RM「狙擊」同門師妹，這跟閔熙珍在記者會上指摘HYBE打壓NewJeans言論不謀而合。另有網民發現，HYBE創辦人房時赫經常透過社交媒體Instagram公開他跟旗下藝人合照，唯獨沒有NewJeans。

有韓媒統計ADOR去年銷售額高達1103億韓圜（約6.2億港元），利潤佔335億韓圜（約1.9億港元），NewsJeans獲分261億韓圜（約1.49億港元），5名成員平均分配52.2億韓圜（約3000萬港元），收入相當可觀，假如她們舉行世界巡迴演唱會，利潤勢必倍增。至於閔熙珍年薪為20億韓圜（約1100萬港元），屬於HYBE分公司之中最高薪一人。

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