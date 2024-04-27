事務所內訌波及藝人 RM出碟硬撼NewJeans

不過，HYBE昨日宣布正在服役的BTS隊長RM，新碟《Right Place, Wrong Person》亦在同日推出，引起粉絲嘩然，質疑HYBE刻意利用RM「狙擊」同門師妹，這跟閔熙珍在記者會上指摘HYBE打壓NewJeans言論不謀而合。另有網民發現，HYBE創辦人房時赫經常透過社交媒體Instagram公開他跟旗下藝人合照，唯獨沒有NewJeans。

有韓媒統計ADOR去年銷售額高達1103億韓圜（約6.2億港元），利潤佔335億韓圜（約1.9億港元），NewsJeans獲分261億韓圜（約1.49億港元），5名成員平均分配52.2億韓圜（約3000萬港元），收入相當可觀，假如她們舉行世界巡迴演唱會，利潤勢必倍增。至於閔熙珍年薪為20億韓圜（約1100萬港元），屬於HYBE分公司之中最高薪一人。