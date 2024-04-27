【娛樂場】《日本仲可以咁玩》 羅允芝倪安慈帶觀眾探索新事物

懷舊玩具尋寶

《日本仲可以咁玩》明晚播映首集，Giann和阿慈帶大家探索日本玩具文化的多樣性和創意，她們首先到當地著名的尋寶勝地中野百老匯，並搜購「食玩」貼紙，食玩是食品玩具的簡稱，通常以食物為主，伴隨玩具或貼紙出售。兩人在一間買取店中發現琳瑯滿目的各種懷舊玩具，那些玩具價值不菲，他們其中一個收穫是生產於1980年代的冷熱感貼紙，其特色是貼紙上的顏色會因為溫度不同改變，阿慈急不及待將貼紙放在雙手掌心上下搓揉。Giann對各樣日本文化略懂一二，見到不同動漫玩具或海報，亦能夠講出其名稱或簡單介紹其由來，例如日本傳說百鬼夜行事件，Giann被取笑是眾男士的理想女友。

扭蛋店做任務

扭蛋店在日本東京隨處可見，原來扭蛋文化從美國傳入日本，之後才發揚光大遍佈世界各地。兩名主持收到節目組的任務，要各自在扭蛋店搜尋3款意想不到和3款送給朋友的玩具，之後她們完成各自的任務，進入開箱環節，阿慈選擇了一個煎蛋樣貌的玩具，作為送給ERROR成員吳保錡的手信，她解釋因保錡最近經常跑步和健身，雞蛋可以讓他補充所需蛋白質。Giann接過「煎蛋」說好多蛋白質，然後用曖昧的眼神望着鏡頭，似想搞笑卻欲言又止。另一方面，Giann選擇了一個印有「浣腸」字的盒裝玩具，她解釋道：「我相信有好多人嚟到日本都會面對便秘問題，日本人應該好了解呢個情况。」阿慈問Giann昨晚有沒有便秘問題，Giann先是口快快回答：「無！」然後思考了一會續答：「唔係，我噚晚……無！無！」最後叫阿慈自己領悟。

《日本仲可以咁玩》

ViuTV

4月28日起逢周日晚上8時播映